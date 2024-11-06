Kripto para varlıkları ve Wall Street paralel ilerliyor - Son Dakika
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Kripto para varlıkları ve Wall Street paralel ilerliyor

Kripto para varlıkları ve Wall Street paralel ilerliyor

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanması, kripto para piyasalarında güçlü bir yükselişi tetikledi. Bitcoin (BTC) 75.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Coinbase ve MicroStrategy gibi kripto odaklı şirketlerin hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

06.11.2024 18:02
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Finansal piyasalar Trump'ın seçim zaferini pozitif karşıladı. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri yüzde 3,1 yükselirken, küresel kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 6,4 genişledi. Yatırımcılar, Trump'ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikalarına ve gevşek düzenleme yaklaşımına olumlu tepki verdi.

ABD Kripto Para Regülasyonlarında Yeni Dönem Beklentisi

Kripto para piyasası, Trump'ın seçim zaferinin ardından güçlü bir yükseliş sergiledi. QCP Capital analistleri, Bitcoin'in 2009'dan bu yana üç seçim döneminde de benzer ralliler yaşadığını ve fiyatların seçim öncesi seviyelerin altına inmediğini vurguladı.

Trump'ın ABD'yi "kripto başkenti" yapma vaadi, sektördeki düzenleme beklentilerini şekillendiriyor. CoinCover Global Stratejik Geliştirme Başkanı Anthony Yeung, düzenleyici çerçevenin hızlı oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Yeung, AB'nin MiCA düzenlemelerinin küresel standart haline gelmemesi için ABD'nin hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalardaki yükseliş sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmadı. Tesla yüzde 12,43 değer kazanırken, JPMorgan, Bank of America ve Wells Fargo gibi büyük bankalar en az yüzde 6 kazanç sağladı. Bu geniş tabanlı yükseliş, Trump'ın politikalarına yönelik piyasa güvenini yansıtıyor.

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