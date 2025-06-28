Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'deki kripto varlık transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yayımladı. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren tebliğ ile stablecoin transferlerinde günlük 3 bin dolar limit uygulanacak. Düzenlemenin amacı, suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemek olarak açıklandı.

Kripto Para Çekimlerinde Limit ve Saat Sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık piyasasında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önemli adımlar attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (KVHS) yönelik yeni yükümlülükler ve transfer işlemlerine yönelik kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, platformların müşteri tanıma süreçlerini sıkılaştırmasını ve şüpheli işlemlere karşı daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

Yeni tebliğ uyarınca hizmet sağlayıcıları, müşterileri ve gerçek faydalanıcıları hakkında daha kapsamlı kimlik doğrulaması yapacak ve bu bilgileri periyodik olarak güncelleyecek. Ayrıca, gerçekleştirilen işlemlerin ve bu işlemlere konu olan fonların kaynağını detaylı bir şekilde araştırmaları gerekecek. Getirilen en dikkat çekici kurallardan biri, kripto varlıkların transfer süreçlerine getirilen zaman sınırlaması oldu. Platformlar, kullanıcıların kripto varlık çekim taleplerini, ilgili varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra yerine getirebilecek. Bir kullanıcının platformdaki ilk çekim işlemi için ise bu bekleme süresi asgari 72 saat olarak belirlendi.

Zaman kısıtlamasına ek olarak, değeri bir resmi para birimine veya başka bir varlığa endekslenmiş olan stablecoin çekim işlemlerine de miktar limiti getirildi. Kullanıcılar, bu tür varlıklar için günlük en fazla 3 bin dolar ve aylık toplamda 50 bin dolar karşılığı transfer yapabilecek. Bununla birlikte, "seyahat kuralı" olarak bilinen ve gönderici ile alıcı bilgilerinin eksiksiz paylaşılmasını gerektiren transferlerde bu limitlerin iki katına kadar çıkmasına imkan tanınacak. Tüm transferlerde ise müşterilerden işlemin amacını açıklayan en az 20 karakterlik bir metin girmeleri talep edilecek.

Düzenleme, piyasa yapıcılığı, likidite sağlayıcılığı veya piyasalar arası arbitraj gibi profesyonel faaliyetler yürüten ve bu durumu kanıtlayan kurumlar için bazı esneklikler içeriyor. Bu tür faaliyetler için gerçekleştirilen transferler, her müşteri özelinde alınacak bir yönetim kurulu onayıyla zaman ve miktar limitlerinden muaf tutulabilecek. Ancak saklama kuruluşlarının platform müşterileri adına yapacağı transferler bu kısıtlamalara tabi olacak. Getirilen yeni kurallara uymayan hizmet sağlayıcıları, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin amacının suç gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasını engellemek olduğunu ve uyum göstermeyen platformların lisans iptaline kadar varabilecek cezalarla karşılaşabileceğini belirtti.