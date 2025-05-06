Kripto piyasaları Fed ve BoE kararları öncesi tedirgin bekleyişte

Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları, kripto piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın zayıflayan ekonomik görünüm ve artan küresel ticaret baskıları nedeniyle faiz indirimine gitmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası kritik faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. ABD'nin ilk çeyrekteki ekonomik daralmasına rağmen Fed'in enflasyon endişeleriyle daha temkinli bir duruş sergilemesi öngörülüyor. Bu ayrışan politika yaklaşımları, kripto varlıkların fiyatlanmasında belirleyici bir rol oynayacak.

Para Politikaları Bitcoin ve Altcoinleri Baskı Altında Tutuyor

Merkez bankalarının bu haftaki kararları, küresel ekonomik görünüm hakkında önemli ipuçları sunacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE), perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek gösterge faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e indirmeye hazırlanıyor. Son ABD gümrük vergileri İngiliz ihracatçılarını olumsuz etkiledi ve bu durum IMF'nin Birleşik Krallık'ın 2025 büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e düşürmesine neden oldu.

Fed ise 7 Mayıs yapılacak politika toplantısında faiz oranlarını yüzde 4,25-4,5 seviyesinde tutmaya yönelmiş durumda. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar bu ay faiz değişikliği olmaması ihtimalini yüzde 96 olarak öngörüyor.

Bitcoin yayım sırasında 94.000 doların hemen altında işlem görürken, Ethereum 1.813 dolar civarında tutunuyor. XRP ve Cardano gibi büyük altcoinler son 48 saatte küçük düşüşler yaşadı. Barron's analistleri, "Kripto, makro sinyallere karşı oldukça duyarlı kalmaya devam ediyor. Daha ılımlı bir Fed, riskli varlıklar için başka bir ralliyi ateşleyebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump'ın kripto dostu politikaları da sektördeki dinamikleri değiştiriyor. Mart 2025'te Trump, ABD hükümetinin elinde bulunan yaklaşık 200.000 BTC'yi kullanan Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturan bir yürütme emri imzaladı. Bu adım, Bitcoin'in ulusal finansal stratejideki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trump yönetimi ayrıca kripto aracı kurumu tanımını genişleten IRS kuralını iptal etmek gibi düzenleyici reformlar gerçekleştirdi. 14178 sayılı Yürütme Emri ile federal kurumların merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC'ler) geliştirmesini yasaklayan Trump, merkezi olmayan kripto paraları hükümet çıkışlı dijital paraya tercih ettiğini gösterdi.

Başkan Trump'ın kripto stratejileri, düşük faiz oranları desteği ile yakından ilişkili. Nisan 2025'te Trump, yönetiminin tarife politikalarıyla bağlantılı piyasa oynaklığı sonrasında Fed'in acil faiz indirimleri uygulama isteksizliği konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.