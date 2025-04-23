Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat - Son Dakika
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Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat

Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin azalmasıyla Bitcoin fiyatı 94 bin doları geçti. Analistler uzun vadede 100 bin dolar üstünü ve kısa vadede 95 bin doları hedeflerken vadeli işlemler piyasası temkinli bir duruş sergiliyor.

23.04.2025 09:45
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Bitcoin (BTC), ABD-Çin ticaret savaşında yaşanan yumuşama sinyalleri ve altının rekor kırmasıyla beraber 22 Nisan'da 94 bin dolar seviyesini aşarak yaklaşık 1,5 ayın zirvesine ulaştı. Piyasalardaki genel iyimserliğe rağmen vadeli işlemler yatırımcılarının temkinli tutumu dikkat çekiyor. Uzmanlar, 95 bin dolar seviyesinin kısa vadede görülebileceği görüşünde birleşiyor.

Vadeli İşlem Piyasasında İhtiyat Hakim

Bitcoin fiyatı, son günlerde yaşanan ticaret geriliminin azalacağına dair olumlu işaretlerle birlikte yükselişini sürdürerek 94 bin dolara kadar yükseldi. Ancak Bitcoin vadeli işlemler piyasasında yatırımcıların temkinli tavrı devam ediyor. Normalde piyasa koşullarında yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişmesi beklenen vadeli işlem primi, şu anda yıllık yüzde 6 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, analistlere göre Bitcoin'in borsa hareketlerinden ayrışmaya başladığının göstergesi olabilir.

Mart ayında Bitcoin'in 90 bin dolar üstünde kalıcılık sağlayamaması, piyasa aktörlerinde bir tür travma sonrası stres bozukluğuna yol açmış görünüyor. Özellikle 3 Mart'ta 95 bin dolara yaklaşan Bitcoin'in hemen ertesi gün 81.464 dolara kadar düşmesi, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Ocak ayında 109.346 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, şu anda zirvesinin yüzde 16 altında işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz günlerde Çin ile devam eden ticaret anlaşmazlığının sürdürülemez olduğunu belirterek, gerilimin azalacağı yönünde bir beklenti yarattı. Buna karşılık eski ABD Başkanı Donald Trump ise Fed Başkanı Jerome Powell'ı yüksek faiz politikası nedeniyle ekonomik büyümeyi engellemekle suçladı. Bu tartışmalar devam ederken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri kısa vadeli ABD Hazine tahvillerine yönelmiş durumda. 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,04 seviyelerinden yüzde 3,81'e kadar geriledi.

Öte yandan, Bitcoin'in aynı dönemde yüzde 6,3 yükseliş göstermesi piyasalarda dikkat çekici bir performans olarak değerlendiriliyor. Opsiyon piyasalarındaki verilere bakıldığında, yüzde 25 delta çarpıklık göstergesi yüzde 2 ile nötr seviyede bulunuyor. Bu durum büyük yatırımcıların Bitcoin'in kısa vadede 95 bin dolar üzerine çıkacağına dair net bir beklenti içinde olmadığını ortaya koyuyor.

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