Kripto piyasasında kritik hafta başladı

Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faizleri değiştirmemesi bekleniyor. Karar, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

Piyasalar, faizlerin sabit kalıp kalmayacağının yanında aralık toplantısına ilişkin işaretleri de izleyecek. Enflasyon baskısının sürmesi, bankanın ilerleyen aylarda yeniden faiz artırabileceği beklentisini canlı tutuyor. Bu nedenle ekim ayında değişiklik yapılmaması, sıkı para politikasının sona erdiği anlamına gelmeyecek.

Kripto varlıklar açısından açıklamaların tahvil faizleri ve dolar üzerindeki etkisi önem taşıyor. Yeni artışlara daha az ihtiyaç duyulduğunu düşündüren mesajlar, riskli varlıklara yönelik talebi destekleyebilir. Tersine, daha uzun süre yüksek faiz veya yeni artış vurgusu, Bitcoin'in toparlanmasını zorlaştırabilir.

Bu senaryolarda belirleyici unsur, açıklamanın piyasanın önceden fiyatladığı beklentiden ne kadar ayrıldığı olacak. Faizlerin sabit tutulması tek başına Bitcoin'de yükseliş garantisi vermiyor.

PERŞEMBE GÜNÜ ENFLASYON VE BÜYÜME AÇIKLANACAK

ABD Ekonomik Analiz Bürosunun takvimine göre 29 Ekim Perşembe günü üçüncü çeyrek büyümesinin ilk tahmini ile eylül ayı kişisel gelir ve harcama verileri açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak veriler, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini de kapsıyor.

Fed'in enflasyonu izlerken yakından takip ettiği PCE göstergesi, faiz kararının ertesi günü gelecek. Bu nedenle veri, açıklanmış ekim kararından çok sonraki toplantılara ilişkin beklentileri etkileyebilir. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi yeni faiz artışı görüşünü güçlendirebilir. Daha düşük bir sonuç ise fiyat baskılarının hafiflediği değerlendirmesini destekleyebilir.

Büyüme verisi de ekonominin yüksek finansman maliyetlerine ne ölçüde dayanabildiğine ilişkin yeni işaret verecek. Enflasyon ve büyümenin birlikte değerlendirilmesi, piyasanın Fed açıklamalarına verdiği ilk tepkiyi değiştirebilir.

CUMA GÜNÜ BİTCOİN OPSİYONLARININ VADESİ DOLUYOR

Haftanın son işlem gününde Deribit'teki aylık Bitcoin opsiyonlarının vadesi dolacak. 25 Ekim'de aktarılan Deribit verileri, 30 Ekim vadeli sözleşmelerin nominal büyüklüğünü yaklaşık 10,97 milyar dolar olarak gösterdi. Bu tutar, fiyat ve açık pozisyonlardaki değişimle vade gününe kadar farklılaşabilir.

Sözleşmelerin kapanması veya sonraki vadeye taşınması, korunma amaçlı işlemleri ve kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilir. Nominal büyüklük, aynı miktarda paranın piyasadan çıkacağı anlamına gelmiyor. Vade sonu da fiyatın hangi yöne gideceğini tek başına belirlemiyor.