Kripto piyasasında terazi Bitcoin'den yana - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kripto piyasasında terazi Bitcoin'den yana

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto piyasasında terazi Bitcoin\'den yana
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kripto para piyasasındaki düşüşte altcoinlerin Bitcoin'den daha fazla değer kaybetmesi, Bitcoin'in piyasadaki payını yukarı taşıdı. Teknik göstergeler, kritik bir eşiğin aşılması halinde altcoin yatırımcılarını zorlu bir dönemin beklediğine işaret ediyor.

Bitcoin (BTC) dominansı, yani Bitcoin'in toplam kripto para piyasa değerindeki payı yüzde 60,98'e çıkarak mayıstan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin düşerken altcoinlerin daha hızlı değer kaybetmesi orandaki yükselişi hızlandırdı.

Dominans Ağustos 2025'ten bu yana yüzde 60,5'in üzerinde kalmakta zorlanıyor ve bu seviyeyi geri alma yönündeki üç girişim sonuçsuz kaldı. Oran şimdi yüzde 61'lik kritik eşiği test ediyor.

ŞUBAT 2025'TEN BU YANA İLK SİNYAL

Haftalık Supertrend göstergesi Bitcoin dominansında Şubat 2025'ten bu yana ilk kez yükseliş sinyali verdi. Oran aylardır süren üçgen formasyonunu da yukarı yönlü kırdı ve yüzde 61'in üzerindeki bir haftalık kapanış oranı yüzde 62'ye taşıyabilir.

Günlük grafikte ise oran, önceki yükselişlerin zorlandığı yükselen kanalın üst sınırına ulaştı. Buradan gelecek bir geri dönüş dominansı yüzde 60'a çekerek altcoinlere geçici bir nefes aldırabilir.

ALTCOİN SEZONU ENDEKSİ 39'A GERİLEDİ

Altcoin Sezonu Endeksi 39 seviyesinde bulunuyor ve en büyük 50 kripto paranın yalnızca üçte birinin son 90 günde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiğine işaret ediyor. Resmi bir altcoin sezonu için bu oranın yüzde 75'e ulaşması gerekiyor.

Endeksin 30 günlük versiyonu ise 24'e geriledi. Çarşamba günü Bitcoin yüzde 2 düşerken dominansın yükselmesi altcoinlerdeki kaybın daha ağır olduğunu gösterdi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden Bitcoin 72 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto piyasasında terazi Bitcoin'den yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android