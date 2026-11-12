Kripto piyasasında terazi Bitcoin\'den yana

Bitcoin (BTC) dominansı, yani Bitcoin'in toplam kripto para piyasa değerindeki payı yüzde 60,98'e çıkarak mayıstan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin düşerken altcoinlerin daha hızlı değer kaybetmesi orandaki yükselişi hızlandırdı.

Dominans Ağustos 2025'ten bu yana yüzde 60,5'in üzerinde kalmakta zorlanıyor ve bu seviyeyi geri alma yönündeki üç girişim sonuçsuz kaldı. Oran şimdi yüzde 61'lik kritik eşiği test ediyor.

ŞUBAT 2025'TEN BU YANA İLK SİNYAL

Haftalık Supertrend göstergesi Bitcoin dominansında Şubat 2025'ten bu yana ilk kez yükseliş sinyali verdi. Oran aylardır süren üçgen formasyonunu da yukarı yönlü kırdı ve yüzde 61'in üzerindeki bir haftalık kapanış oranı yüzde 62'ye taşıyabilir.

Günlük grafikte ise oran, önceki yükselişlerin zorlandığı yükselen kanalın üst sınırına ulaştı. Buradan gelecek bir geri dönüş dominansı yüzde 60'a çekerek altcoinlere geçici bir nefes aldırabilir.

ALTCOİN SEZONU ENDEKSİ 39'A GERİLEDİ

Altcoin Sezonu Endeksi 39 seviyesinde bulunuyor ve en büyük 50 kripto paranın yalnızca üçte birinin son 90 günde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiğine işaret ediyor. Resmi bir altcoin sezonu için bu oranın yüzde 75'e ulaşması gerekiyor.

Endeksin 30 günlük versiyonu ise 24'e geriledi. Çarşamba günü Bitcoin yüzde 2 düşerken dominansın yükselmesi altcoinlerdeki kaybın daha ağır olduğunu gösterdi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden Bitcoin 72 bin 500 dolardan işlem görüyor.