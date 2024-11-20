Kripto sektörünün gözü SEC başkanlık yarışında

Kripto Para

Kripto para sektörünün geleceği açısından kritik önem taşıyan SEC başkanlığı yarışında, piyasa deneyimi ve Blockchain teknolojisi bilgisi ön plana çıkıyor. Mevcut Başkan Gary Gensler'in sert regülasyon yaklaşımının ardından, sektör temsilcileri yeni başkanın kripto dostu bir vizyona sahip olmasını bekliyor.

SEC Başkanlığı İçin Dört Güçlü Aday Yarışıyor

Trump-Vance geçiş sözcüsü Karoline Leavitt, başkanlık kararının yakında açıklanacağını belirtti. Yeni SEC başkanı, kripto para düzenlemelerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Tahmin piyasası Kalshi'ye göre eski Binance.US CEO'su Brian Brooks yüzde 40 şansla rekabette öne çıkıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, yeni başkan için Chris Giancarlo, Brooks veya Gallagher'i işaret etti.

Blockchain Association CEO'su Kristin Smith, başkanın son 4 yılın zararını gidermeye odaklanması gerektiğini vurguladı. 0x Labs genel danışmanı Ashley Ebersole, yeni başkanın kripto teknolojisini derinlemesine anlamasının önemini dile getirdi.

Mevcut durumda SEC, Coinbase, OpenSea ve Kraken gibi büyük platformlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Yeni başkanın bu yaklaşımı değiştirmesi tahmin ediliyor.