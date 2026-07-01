Kriptoda kuantum tehdidi büyürken StarkWare'den güçlü plan - Son Dakika
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Kriptoda kuantum tehdidi büyürken StarkWare'den güçlü plan

Kriptoda kuantum tehdidi büyürken StarkWare\'den güçlü plan
01.07.2026 09:49
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Sıfır bilgi ölçeklendirme şirketi StarkWare, Starknet Blockchain ağı için üç aşamalı kuantuma dayanıklı bir yol haritası yayımladı ve bunu bugüne kadarki en güçlü kuantum yol haritası olarak nitelendirdi. Şirket CEO'su Eli Ben-Sasson, sektörün kuantum tehdidine karşı harekete geçmek için hiçbir mazereti bulunmadığını savundu.

StarkWare, blok zincirlerini gelecekteki kuantum bilgisayar saldırılarına karşı korumayı amaçlayan üç aşamalı yol haritasını duyurdu. Şirket, planın Starknet ağını birkaç ay içinde kuantuma hazır hale getirebileceğini belirtti.

Şirkete göre plan, Starknet'in mimari avantajına dayanıyor. Ağın temelindeki sıfır bilgi STARK kanıtları, tasarımı gereği kuantum sonrası güvenli sayılan özet tabanlı bir kriptografi kullanıyor. Ben-Sasson, dijital varlıkları kuantum tehditlerine karşı korumak için gereken kriptografik araçların zaten var olduğunu, geriye kalan açıkların teknik sınırlardan değil eylemsizlikten kaynaklandığını söyledi.

KUANTUM SİSTEMLERİ 2030 ÖNCESİ HAZIR OLABİLİR

Bazı araştırmacılar, kuantum bilişimin blok zincirinin savunmalarını geride bırakabileceği ve kriptografik açıdan tehlikeli kuantum makinelerinin 2030'dan önce hazır olabileceği konusunda uyarıyor. Bitcoin topluluğu eski paraları kuantum tehdidine karşı koruma konusunda bölünmüş durumda kalırken, diğer ağlar kuantum yol haritalarıyla yoluna devam ediyor.

STARKNET PEDERSEN YERİNE BLAKE2 KULLANACAK

Yol haritasının ilk aşaması, ağın mevcut güvenlik matematiğindeki Pedersen özetleme yöntemini BLAKE2 ile değiştirmeyi ve Falcon-512 gibi kuantum sonrası imzalar eklemeyi öngörüyor. Bu değişiklik, durum taahhütleri, sözleşme adresleri ve ağ yapılandırması genelinde uygulanacak.

İkinci aşama, geliştiricileri uygulamaları elle yeniden yazmaya zorlamadan mevcut akıllı sözleşmeleri yeni kuantum güvenli standarda taşıyan geçiş araçlarına odaklanıyor. Üçüncü aşama ise Starknet'in tek başına çözemeyeceği, köprü işlevleri ve veri erişilebilirliği gibi Ethereum'un kendi kuantum geçişine bağlı dış bağımlılıkları kapsıyor.

Circle, Ethereum, Solana, Tezos ve Algorand da kuantuma dayanıklı yol haritaları önerirken, Bitcoin topluluğu konudaki anlaşmazlığını sürdürüyor. StarkWare araştırmacısı Avihu Mordechai Levy ise bu yılın başında, Bitcoin'in protokolünde değişiklik ya da soft fork gerektirmeden çalışan kuantum güvenli Bitcoin işlemleri için ayrı bir öneri yayımlamıştı. QSB olarak anılan yöntem, eliptik eğri varsayımlarının yerine Lamport imzaları gibi özet tabanlı yapılar koyuyor.

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