Kriptoda yapay zeka işlemlerini kim denetleyecek?

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) Washington'da düzenlediği Frontier Forum'da konuşan Selig, Blockchain ağlarının yapay zeka sistemlerine banka veya aracı kuruma ihtiyaç duymadan kripto varlık tutma ve alım satım yapma imkânı sunduğunu belirtti. Mevcut kuralların ise kimliği belirlenebilen kişiler, aracılar ve kurumlar esas alınarak oluşturulduğunu vurguladı.

Selig, dönüşümü anlatmak için bir buzdolabının Ethereum ağında staking yoluyla kazandığı parayla market alışverişi yapması veya kendi meme coinini çıkarması örneğini verdi. Staking, kripto varlıkların ağın işleyişine katkı sağlamak amacıyla kullanılması ve karşılığında ödül kazanılması anlamına geliyor. Bu varsayımsal örnek, otonom sistemlerin ulaşabileceği kullanım alanlarını anlatıyor.

YAPAY ZEKA HATA YAPARSA KİM SORUMLU OLACAK?

Selig, kullanıcı adına yatırım fırsatı bulup işlem gerçekleştiren bir yazılımın geliştiricisinin kayıt yükümlülüğüne tabi olup olmayacağını gündeme getirdi. Sistemin kontrolden çıkması halinde sorumluluğun kime ait olacağı da açıklığa kavuşturulması gereken konular arasında bulunuyor.

Düzenleyicilerin işlemin kimin adına yapıldığını anlayabilmesi gerektiğini belirten Selig, müşterini tanı uygulamasına benzer biçimde yapay zeka aracısını tanımaya yönelik bir yaklaşım gerekip gerekmediğini sordu. Ancak konuşmada bu konuda yürürlüğe girecek bir zorunluluk veya uygulama takvimi açıklanmadı.

Selig, değerlendirmelerde yazılımın gerçekleştirdiği işlevin, işlemler üzerinde kimin kontrol sahibi olduğunun ve ekonomik ilişkinin niteliğinin esas alınması gerektiğini söyledi. Kripto piyasalarında daha önce kod yayımlamanın veya kullanıcı arayüzü geliştirmenin hangi koşullarda düzenleme kapsamına girdiğine ilişkin yaşanan belirsizlikler, bu tartışmaya da zemin oluşturuyor.

BENZER MODELLER PİYASADA AYNI TEPKİYİ VEREBİLİR

CFTC Başkanı, yapay zekanın küçük yatırımcılar ve işletmeler için daha önce büyük kuruluşlarla sınırlı olan analiz ve risk yönetimi araçlarını erişilebilir hale getirebileceğini söyledi. Büyük miktardaki verinin hızlı işlenmesi, piyasa koşullarının ve farklı varlıklar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Buna karşılık benzer modelleri kullanan sistemlerin aynı yönde işlem yapması, piyasalarda eş zamanlı hareketleri artırabilir. Otonom yazılımların beklenmedik tepkileri ve işlem hızı da piyasa gözetimini zorlaştırabilir.

Selig, aynı teknolojinin şüpheli işlemlerin tespitinde ve risklerin izlenmesinde kullanılabileceğini belirterek CFTC çalışanlarının denetimde yapay zekadan yararlandığını söyledi. Konuşmasının başında değerlendirmelerinin kendisine ait olduğunu ve Komisyonun görüşlerini zorunlu olarak yansıtmadığını da kaydetti.