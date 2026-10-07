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LG finansı blok zincirine taşımak istiyor

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LG finansı blok zincirine taşımak istiyor
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LG'nin teknoloji şirketi LG CNS, Güney Kore'de dijital varlık altyapısı geliştirmek için Securitize ile anlaştı. İş birliği, finans kuruluşlarının fon ve hisseleri blok zincirine taşımasına odaklanıyor. Planlanan hizmetler, gerekli izinler alındıktan sonra sunulabilecek.

6 Ekim'de duyurulan mutabakat zaptı, LG CNS'nin yerel finans sektöründeki teknoloji deneyimiyle Securitize'ın varlık tokenleştirme altyapısını bir araya getiriyor. Şirketler, Güney Kore'deki finans kuruluşlarına uygun ürünler geliştirmenin yanı sıra daha geniş Asya-Pasifik bölgesindeki fırsatları da değerlendirecek.

Tokenleştirme, fon payları ve hisseler gibi finansal varlıkların blok zinciri üzerinde dijital tokenlarla temsil edilmesini sağlıyor. Ortaklığın kapsamında bu ürünlerin yanı sıra, değeri dolar gibi varlıklara bağlı kalacak şekilde tasarlanan stablecoinler de bulunuyor.

FON VE HİSSE İŞLEMLERİNDE KESİNTİSİZ ERİŞİM HEDEFİ

İki şirket, Güney Kore piyasasını küresel piyasalarla bağlayabilecek bir altyapı üzerinde çalışmayı planlıyor. Hedefler arasında tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin ve stablecoinlerin dağıtımını, alım satımını ve işlemlerin sonuçlandırılmasını haftanın her günü kesintisiz desteklemek yer alıyor.

İş birliği ayrıca finans kuruluşlarının dijital varlıklarını yönetmesine yönelik çözümleri kapsıyor. Ortak ürün geliştirme, teknik uygulama ve kurumlara yönelik eğitim çalışmaları da gündemde bulunuyor.

Securitize Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Carlos Domingo, Güney Kore'deki finans kuruluşlarıyla küresel sermaye piyasaları arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. LG CNS ise yerel finans teknolojisi deneyimini, düzenlemelere uygun ve uygulanabilir ürünler geliştirmek için kullanmayı hedefliyor.

GÜNEY KORE YENİ KURALLARA HAZIRLANIYOR

Anlaşma, ülkede tokenleştirilmiş menkul kıymetler için yeni bir düzenleme dönemine hazırlanılırken geldi. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, hisse, tahvil ve fonların token olarak ihraç edilmesi ve dolaşıma girmesine ilişkin ikincil düzenleme önerilerini 1 Ekim'de açıkladı.

Öneriler için görüş toplama süreci 11 Kasım'a kadar devam edecek. Yeni çerçevenin 4 Şubat 2027'de uygulanmaya başlaması planlanıyor. LG CNS ile Securitize'ın geliştirmeyi değerlendirdiği ürün ve hizmetler de mevzuata, düzenleyici izinlere ve şirketlerin kendi onay süreçlerine bağlı olacak.

Kripto ParaGüney KoreFinansSon Dakika

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