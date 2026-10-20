Mastercard\'dan stablecoin ödemelerine güvenlik adımı

Stablecoin Security adlı araç, geleneksel ödeme verileriyle blok zinciri analizini bir araya getiriyor. Mastercard'ın açıklamasına göre sistem, para zincir üzerinde hareket etmeden önce de risk işaretlerini inceleyebiliyor. Böylece finans kuruluşları, bir ödemeyi tamamlamadan önce ek kontrol gerekip gerekmediğini değerlendirebilecek.

PARA GÖNDERİLMEDEN RİSK PUANI ÜRETİLECEK

Sistem, paranın nereden geldiğini, işlemin bağlamını, yaptırım uygulanan taraflarla bağlantıları ve dolandırıcılık belirtilerini analiz ediyor. Ödeme tamamlanmadan üretilen risk puanı, bankanın işlemi sürdürme veya daha ayrıntılı inceleme kararına destek sağlayacak.

Araç, kurumların mevcut dolandırıcılık tespiti, mevzuata uyum ve inceleme süreçlerine bağlanabilecek. Mastercard, bu yapıyla bankaların stablecoin ödemeleri için ayrı bir risk yönetimi sistemi kurma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Stablecoinler, değeri dolar gibi bir varlığa bağlı tutulması amaçlanan kripto paraları ifade ediyor. Bu varlıklarla yapılan ödemelerde paranın farklı cüzdanlar ve ağlar arasında ilerlemesi, işlem boyunca risk takibini zorlaştırabiliyor. Yeni hizmet, geleneksel para ile stablecoin arasındaki geçişleri de değerlendirme kapsamına alıyor.

İLK ORTAKLAR BORDERLESS.XYZ VE KEYRAILS OLDU

Mastercard, uygulamayı gerçek ödeme süreçlerine taşımak için Borderless.xyz ve Keyrails ile çalışıyor. Borderless.xyz, finans kuruluşlarını lisanslı stablecoin hizmet sağlayıcılarına bağlıyor. Keyrails ise özellikle gelişmekte olan pazarlarda yüksek tutarlı sınır ötesi ticaret ödemelerine odaklanıyor.

Mastercard'ın Güvenlik Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ann Johnson, ödeme verileriyle blok zinciri bilgilerinin birlikte kullanılmasının kurumlara riskler hakkında daha açık bir görünüm sunacağını belirtiyor. Hizmet, işlemlerdeki riskleri değerlendirmeye yardımcı olacak bir araç olarak konumlandırılıyor.

Şirket, 2027'de hizmetin erişimini genişletirken Ağustos 2026'da satın aldığı stablecoin altyapı sağlayıcısı BVNK'den de yararlanmayı planlıyor. Küresel ticari erişim takvimi, ilk Kuzey Amerika uygulamasından sonraki aşamayı oluşturuyor.