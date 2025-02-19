Merkez Bankaları ve devlet fonları Bitcoin'e yöneliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Merkez Bankaları ve devlet fonları Bitcoin'e yöneliyor

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Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, Abu Dhabi'nin BlackRock'ın Bitcoin ETF'sine yaptığı yatırımın ardından daha fazla egemen varlık fonunun kripto para piyasasına gireceğini öngörüyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artacağını gösteriyor.

19.02.2025 10:03
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Kurumsal Bitcoin yatırımları yeni bir boyut kazanıyor. Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Q4 döneminde hedge fonları ve bankaların yanı sıra Abu Dhabi egemen varlık fonunun ETF üzerinden Bitcoin yatırımına başlamasını, kurumsal adaptasyonun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Adaptasyonu Yeni Seviyeye Ulaştı

Abu Dhabi'nin egemen varlık fonunun Blackrock'ın IBIT ETF'sinde 4,7 bin BTC'ye eşdeğeri pozisyon alması, piyasadaki dönüşümü işaret ediyor.

Standard Chartered analizine göre Q4 verilerinde hedge fonların hakimiyeti devam ederken banka alımları da güçlü bir seyir izliyor. Kendrick, Abu Dhabi'nin pozisyonunun zamanla artmasını ve diğer egemen varlık fonlarının da Bitcoin yatırımlarına başlamasını bekliyor.

Çek Ulusal Bankası'nın 140 milyar euro rezervinin yüzde 5'ine kadar Bitcoin tahsisi düşünmesi ve İsviçre Ulusal Bankası'nın Bitcoin yatırımını değerlendirmeye başlaması, merkez bankalarının da bu eğilime katılabileceğini gösteriyor.

Bitcoin'e kurumsal erişim kolaylaştıkça ve dalgalanma azaldıkça, portföylerin optimal Bitcoin seviyelerine doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında Kendrick, Bitcoin'in 2028'e kadar 500.000 dolara ulaşabileceği öngörüsünü koruyor.

Merkez Bankaları ve devlet fonları Bitcoin\'e yöneliyor

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Son Dakika Kripto Para Merkez Bankaları ve devlet fonları Bitcoin'e yöneliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bülent C.:
    Bitcoin bu sene patlak verecek ( yükselecek ) deniliyordu ama , Trump ın ne yapacağıda belli olmuyor. ytd. 2 0 Yanıtla
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