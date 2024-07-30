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Merkezi olmayan kripto borsaları tarih yazıyor

Merkezi olmayan kripto borsaları tarih yazıyor

Merkezi olmayan borsalar (DEX), merkezi borsaları ilk kez geçerek pazar payında zirveye ulaştı. DEX'lerin aylık işlem hacmi tüm zamanların en yüksek oranına ulaşarak yüzde 14,22'ye erişti. Bu büyüme, Uniswap ve Raydium liderliğinde oldu.

30.07.2024 09:46
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Merkezi olmayan borsalar (DEX), merkezi borsaları ilk kez geçerek pazar payında zirveye ulaştı. Bu ayki verilere göre DEX'lerin aylık işlem hacmi tüm zamanların en yüksek oranına ulaşarak yüzde 14,22'ye erişti. Uniswap ve Raydium bu büyümede öncü roller oynarken, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

DEX'ler Merkezi Borsaları Geride Bıraktı

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, yatırımcıların dikkatini merkezi olmayan borsalara (DEX) çekiyor. Son piyasa verilerine göre, DEX'lerin aylık işlem hacminde merkezi borsalara (CEX) oranla ulaştığı yüzde 14,22'lik pay, bu alanda yeni bir rekor anlamına geliyor. Bu oran, geçtiğimiz Mayıs ayında kaydedilen yüzde 13,7'lik önceki zirvesini de aşmış durumda.

Temmuz ayı henüz sona ermese de DEX'lerin toplam işlem hacmi şimdiden 139,67 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu etkileyici rakamın arkasında, 48,52 milyar dolarlık işlem hacmiyle Uniswap başı çekerken, onu 27,78 milyar dolarla Raydium takip ediyor.

Öte yandan, DeFi sektörünün nabzını tutan DeFiLlama platformunun verilerine göz atıldığında kilitli toplam değer (TVL) sıralamasında Uniswap'in 5,585 milyar dolarla liderliği elinde tuttuğunu görüyoruz. Curve Finance 2,029 milyar dolarlık TVL ile ikinci sırada yer alırken, PancakeSwap ve Raydium sırasıyla 1,825 milyar ve 1,259 milyar dolarlık değerlerle onları izliyor.

Bu gelişmelerin ışığında, Uniswap'ın yerel kripto para birimi UNI'nin performansı da dikkat çekiyor. Verilerine göre UNI, son 24 saatlik süreçte yüzde 2,31'lik bir artış kaydederek 7,77 dolar seviyesinden alıcı buldu.

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