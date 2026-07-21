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Metaplanet iştiraki Bitcoin almaya başlıyor

Metaplanet iştiraki Bitcoin almaya başlıyor
21.07.2026 12:30
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Japon Bitcoin hazine şirketi Metaplanet'in bünyesindeki şirket Bitcoin Japan, hazinesi için BTC almaya başlamak üzere bir finansman anlaşması imzaladığını duyurdu. Adım, kripto piyasasının gerilediği bir döneme denk geldi.

Tokyo merkezli ve halka arz şirket, perşembe günü EVO Fund ile 9,66 milyar yen (59,5 milyon dolar) toplamak için bir dönüştürülebilir tahvil anlaşmasını onayladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında şirket, ilk Bitcoin işleminde 662 milyon yenin (4 milyon doların üzerinde) üzerinde harcama yapacak. Bitcoin Japan, kendi internet sitesindeki tanımına göre Japonya'da Bitcoin'in anlaşılmasını yaygınlaştırmak ve ekosistemin küresel gelişimine katkı sunmak için Bitcoin odaklı medya, veri platformları ve etkinlikler alanında çalışıyor.

Şirketin ana kuruluşu Metaplanet, Nasdaq'ta işlem gören ve eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen Strategy'nin izinden giderek Bitcoin'i bilançosunda tutan halka açık bir şirket. Metaplanet varlığı ilk kez 2024'te almaya başladı ve bugün 2,8 milyar doların üzerinde değer taşıyan 43 bin Bitcoin ile dünyanın en büyük Bitcoin hazinelerinden biri konumunda bulunuyor. Şirketin hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

HAZİNE ŞİRKETLERİ HİSSE DÜŞÜŞÜYLE BOĞUŞUYOR

Bitcoin Japan'ın açıklaması, hazine şirketlerinin hisselerinin gerilediği bir döneme denk geldi. Âtıl nakitle Bitcoin ve diğer dijital varlıkları alıp tutma iş modeli, geçen yılki kripto fiyat düşüşüyle zorlandı. En büyük ve en eski Bitcoin hazinesi Strategy'nin Nasdaq'ta işlem gören hissesi son bir yılda yaklaşık yüzde 80 değer kaybetti.

2025'te kamuoyunca az tanınan bazı halka açık şirketler, hisse fiyatlarını yükseltme umuduyla dijital varlık aldıklarını açıklamak için birbiriyle yarıştı. Bu strateji bir süre işe yaradı, fakat piyasadaki düşüşün ardından sektördeki bazı şirketler Bitcoin fiyatı gerilerken varlıklarının bir kısmını satmak zorunda kaldı. Buna karşın kimi şirketler düşüş döneminde de biriktirmeyi sürdürüyor. Bitcoin Japan gibi kuruluşlar, varlığın mevcut piyasa fiyatını bir kripto hazinesi kurmak için fırsat olarak görüyor.

JAPON MECLİSİ KRİPTOYU FİNANSAL VARLIK SAYDI

Japonya uzun süredir kripto meraklıları için bir merkez oldu. Bir zamanlar önemli bir Bitcoin borsası olan Mt. Gox, 2014'teki saldırı ve ardından gelen kapanışından önce Tokyo merkezliydi. Ülkedeki yasa koyucular ise artık bu varlık sınıfını düzenlemeye çalışıyor.

Japon Meclisi geçen hafta, kripto varlıklarını finansal varlık olarak tanımlayan bir yasa değişikliğini kabul etti. Değişiklik, varlıkları daha sıkı düzenlemelere tabi kılıyor ve ülkede Bitcoin borsa yatırım fonu gibi ürünlerin önünü açıyor. Basına yansıyan bilgilere göre düzenlemenin bir yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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