Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor

Metaplanet\'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım araştırma şirketi Benchmark, yatırımcıların Metaplanet'in yakın zamanda satın aldığı Siiibo Securities'in önemini hafife aldığını savundu. Aracı kuruma göre bu adım, Bitcoin destekli "Bitbonds" tahvilleri ve Japonya'da yeni bir tokenlaştırılmış sabit getiri piyasası için zemin hazırlayabilir.

Metaplanet, Siiibo Securities'i 2,1 milyar yene (yaklaşık 13 milyon dolar) satın almıştı. Benchmark analisti Mark Palmer, piyasanın bu anlaşmayı büyük ölçüde küçük bir ek yatırım olarak okuduğunu, oysa geçen hafta Metaplanet'in Bitcoin Stratejisi Direktörü Dylan LeClair ile yaptıkları görüşmenin bu okumanın şirketin planlarını fazlasıyla eksik yansıttığını ortaya koyduğunu yazdı.

Palmer'a göre satın alma, Metaplanet'e Japonya'da menkul kıymet yapılandırma ve dağıtma imkânı tanıyan birinci tür finansal araç işletmecisi lisansını kazandırdı. LeClair'e göre bu tür lisanslar sıfırdan alınmak istendiğinde başvuru ve edinme süreci genellikle birkaç çeyrek ya da daha uzun sürüyor.

ARACI KURUM BİTCOİN DESTEKLİ TAHVİLİN TEMELİ OLACAK

Benchmark'a göre aracı kurum, Metaplanet'in kendi Bitcoin alımları için bir fonlama kanalı olmaktan çok, "Bitbonds" adı verilen tokenlaştırılmış tahvillere dayalı yeni bir Bitcoin destekli sabit getiri piyasasının temeli haline gelecek. LeClair, uzun vadeli hedeflerinin Metaplanet Securities'i, Bitcoin hazine stratejisi benimsemek isteyen bir şirketin Bitcoin alımlarını finanse etmek için borçlanabileceği bir platform haline getirmek olduğunu belirtti.

Şirket, yaklaşık yüzde 4 ile yüzde 6 getiri sunan bu Bitcoin destekli tahvilleri piyasaya sürmeyi, ardından bunları stablecoin ile ödeme yapılacak biçimde zincir üstüne taşımayı ve önümüzdeki birkaç yılda bir ikincil piyasa kurmayı öngörüyor. Rapora göre bu, Metaplanet'in "Project Nova" yol haritasının bir uzantısı. Söz konusu yol haritası, nakit akışı olan işletmeleri satın alarak ve Bitcoin tabanlı finansal altyapı kurarak şirketi kurumsal bir Bitcoin hazinesinin ötesine taşımayı amaçlıyor. Palmer, piyasanın Metaplanet'i hâlâ pasif bir Bitcoin aracı gibi fiyatladığını, oysa şirketin bütün bir sermaye piyasasını sıfırdan kurmaya hazırlandığını yazdı. LeClair ise bu çabayı "Bitcoin'i merkezine alan, Japonya'dan çıkan yeni tür bir finans kuruluşu" kurmak olarak özetledi.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:18:44. #7.12#
SON DAKİKA: Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.