Metaplanet'ten Bitcoin destekli kredi hamlesi - Son Dakika
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Metaplanet'ten Bitcoin destekli kredi hamlesi

Metaplanet\'ten Bitcoin destekli kredi hamlesi
10.07.2026 17:00
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Japon Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, stablecoin ihraççısı JPYC ve tokenizasyon altyapısı sağlayıcısı Progmat ile Japonya'da Bitcoin destekli dijital kredi ürünleri için ortak bir çalışma başlattı. Şirket henüz herhangi bir ürünün sunulmadığını belirtti.

Metaplanet'in menkul kıymet kolu Metaplanet Securities'in de yer aldığı çalışmada Bitcoin, teminat ve kredi güçlendirme aracı olarak kullanılacak. Takas ve ödemelerde Japon yenine sabitli JPY Coin (JPYC) stablecoini devreye girerken hak sahipliği menkul kıymet tokenlarıyla yönetilecek.

Ortak çalışma, Bitcoin'in dijital kurumsal tahviller ve diğer kredi araçları için teminat ya da kredi güçlendirme unsuru olarak kullanılıp kullanılamayacağını inceleyecek. Blok zinciri defterinde ihraç edilecek bu araçlar, sahiplerine 7/24 erişim, takas ve günlük faiz tahakkuku sunmayı hedefliyor. Deney kapsamında henüz bir ürün piyasaya sürülmedi.

PROJECT NOVA BİTCOİN'İ ÜRETKEN TEMİNATA ÇEVİRİYOR

Metaplanet, ortak çalışmanın ihraççılar ve yatırımcılar için daha verimli ve şeffaf bir kredi piyasası geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Çalışma, şirketin Bitcoin hazine rolünün ötesine geçerek Bitcoin'i bilançoda üretken bir varlık olarak nasıl kullanabileceğini test ettiğini gösteriyor. Girişim, bu yıl duyurulan ve şirketin işini Japonya'da bir Bitcoin finansal hizmetler ekosistemine genişletmeyi amaçlayan Project Nova ile bağlantılı. Metaplanet proje kapsamında bireysel ve kurumsal yatırımcılara yeni getiri ürünleri ile sermaye piyasası erişimi sunmayı planlıyor.

Şirket bir sonraki adımları hazırlamak için haziranda Siiibo Securities'i satın alıp Metaplanet Securities adını verme planını duyurmuştu. Mart ayında ise Japonya'da Bitcoin ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla Metaplanet Ventures adlı bir girişim şirketi kurmuştu.

STRATEGY DİJİTAL KREDİYLE BİTCOİN TOPLADI

Dijital kredi araçları, Strategy'nin stratejisinin önemli bir parçası oldu. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan şirket, daha fazla Bitcoin almak için sermaye toplarken imtiyazlı hisse STRC gibi dijital kredi araçlarını başlıca kaynak olarak kullandı. Metaplanet ise yazım sırasında 43 bin Bitcoin'i yaklaşık 4,1 milyar dolara alarak dünyanın üçüncü büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 78.850 dolardan 2.823 Bitcoin satın aldı.

Yatırımcılar, blok zincirinde tokenlaştırılan kredi ürünlerine şimdiden talep gösteriyor. Sektör verilerine göre 33 milyar dolarlık tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları alanında varlığa dayalı kredi, 2,3 milyar dolarla üçüncü büyük segment olurken tokenlaştırılmış kurumsal kredi 1,76 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet'ten Bitcoin destekli kredi hamlesi - Son Dakika

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