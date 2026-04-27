MiCA euro stablecoini güvenli ama zayıf bıraktı - Son Dakika
MiCA euro stablecoini güvenli ama zayıf bıraktı

MiCA euro stablecoini güvenli ama zayıf bıraktı
27.04.2026 17:14
Blockchain for Europe grubunun yayımladığı yeni rapor, AB'nin kripto düzenleme çerçevesi MiCA'nın euro cinsinden stablecoinleri güvenli ancak ticari açıdan rekabetten uzak bıraktığını savunuyor. Rapora göre euro stablecoinler, katı kurallara karşın küresel stablecoin hacminin yüzde 1'inden azını oluşturuyor.

Raporu AB Merkez Bankası yetkilisi Ulrich Bindseil ile Blockchain for Europe'tan Erwin Voloder kaleme aldı. Çalışma, MiCA kapsamındaki euro elektronik para tokenlarının (EMT) tam karşılıklı olması ve faiz ödemesi yapamaması gerektiğini hatırlatarak bu kuralların euro tokenlarını özellikle pozitif faiz ortamında dezavantajlı konuma düşürdüğünü ileri sürüyor. Banka mevduatları ve yabancı para birimi stablecoinleri farklı mekanizmalarla getiri sunabilirken MiCA uyumlu euro tokenları bu imkândan yararlanamıyor. Raporun deyimiyle MiCA, euro stablecoin segmentini düzenleyici "Laffer eğrisinin" verim azaltan kısmına itmiş durumda: Kurallar sıkılaştıkça düzenlemenin hedeflediği faaliyetin kendisi daralıyor.

Rapor ayrıca MiCA'nın EMT rezervlerinin en az yüzde 30'unun banka mevduatında tutulmasını zorunlu kıldığına dikkat çekiyor; önemli ihraçcılar için bu oran yüzde 60'a çıkıyor. Yazarlar bu şartın diğer büyük düzenleyici çerçevelerde örneği olmadığını vurguluyor. Reform önerileri arasında katı eşiklerin AB Likidite Karşılama Oranı çerçevesiyle uyumlu ilke temelli bir yaklaşıma dönüştürülmesi ve yüksek kaliteli likit euro varlıklarından oluşan daha geniş bir rezerv kompozisyonuna geçilmesi yer alıyor. Bunların yanı sıra büyük ihraçcıların aşırı stres senaryolarında merkez bankası hesaplarına sınırlı erişim sağlaması da öneriler arasında.

MiCA 2 TARTIŞMASI BAŞLADI

AB yetkililerinin "MiCA 2" olarak nitelendirilen kapsamlı bir revizyon fikrinin konuşulmaya başladığı bu dönemde yayımlanan rapor, reform tartışmasına eklemleniyor. Avrupa Komisyonu danışmanı Peter Kerstens, Nisan ayı başındaki Paris Blockchain Week etkinliğinde Brüksel'in piyasa olgunlaştıkça çerçeveyi yeniden ele alacağını söylemişti.

Ancak herhangi bir gevşeme adımının direnişle karşılaması bekleniyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi, Ekim 2025'te yayımladığı görüşte MiCA'nın teknik standartlarında önerilen değişikliklerin güvenceleri zayıflatabileceğini ve arbitraj risklerini artırabileceğini uyardı. Nisan ayında yayımlanan AMB makron ihtiyati analizinde ise büyük ölçekli euro stablecoin benimsemesinin kısa vadeli euro bölgesi devlet tahvillerinde talep yoğunlaşmasına yol açabileceği ve geri alım dalgalarında getiri ile likiditesi olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak denetçilerin bu riskleri yönetmesi gerektiği belirtildi.

Son Dakika Kripto Para MiCA euro stablecoini güvenli ama zayıf bıraktı - Son Dakika

Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:59
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
SON DAKİKA: MiCA euro stablecoini güvenli ama zayıf bıraktı - Son Dakika
Advertisement
