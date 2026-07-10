MiCA sadece başlangıçtı: Avrupa denetimi sıkılaştırıyor - Son Dakika
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MiCA sadece başlangıçtı: Avrupa denetimi sıkılaştırıyor

MiCA sadece başlangıçtı: Avrupa denetimi sıkılaştırıyor
10.07.2026 18:30
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Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), MiCA lisansı alan kripto şirketlerini kapsayan yeni bir denetim başlattı. Aktarılana göre MiCA lisansı sadece başlangıçtan ibaret asıl sınav güvenlik ve dayanıklılığı kanıtlamak olacak.

Otoritenin çarşamba günü devreye aldığı Ortak Denetim Eylemi, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) operasyonel dayanıklılığını hedef alıyor ve saklama hizmetlerini incelemenin merkezine yerleştiriyor. Dijital varlık altyapısı şirketi Taurus'un kurucu ortağı Sebastien Dessimoz, "Sinyal oldukça net, saklama şirketleri için lisans bitiş değil başlangıç çizgisi." ifadesini kullandı.

İnceleme, MiCA'nın geçiş döneminin sona ermesinin hemen ardından geldi ve AB'nin yeni kripto çerçevesi altındaki ilk büyük denetim uygulamalarından biri oldu. Düzenleyiciler böylece dikkatini yetkilendirmeden operasyonel dayanıklılığa çevirdi.

ESMA SAKLAMADA DÖRT RİSKİ MERCEK ALTINA ALIYOR

ESMA'ya göre eylem, MiCA kapsamında yetkilendirilmiş CASP'lerden bir örnekleme uygulanacak. İnceleme, saklama faaliyetlerine yönelik dijital operasyonel dayanıklılık çerçevelerinin olgunluğunu değerlendirecek ve anahtar ile depolama yönetimi, işlem kontrolleri, olay müdahalesi ve üçüncü taraf sağlayıcılara bağımlılık gibi riskleri mercek altına alacak.

İNCELEME İKİ KAPSAMDA DENETLENECEK

Sektör yöneticilerine göre bu adım, saklama sağlayıcılarının kontrollerinin gerçek dünya risklerine dayandığını yalnızca iddia etmek yerine kanıtlamasının beklendiği önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Dessimoz, güvenliği iddia etmekten kanıtlamaya geçişi sağlıklı bir gelişme olarak niteledi ve dijital varlıkların düzenlemeye tabi finansal altyapıya daha derin girmesinin geleneksel piyasalardaki güvenlik ve hesap verebilirlik standartlarını gerektirdiğini belirtti. BitGo operasyon direktörü ve BitGo Trust başkanı Jody Mettler, kurumsal müşterilerin saklama sağlayıcılarının varlıkları nasıl ayrıştırdığını, erişimi nasıl yönettiğini ve piyasa stresinde iş sürekliliğini nasıl koruduğunu artık daha ayrıntılı sorduğunu aktardı. Blok zinciri altyapısı şirketi XYO'nun kurucu ortağı Markus Levin ise MiCA yetkisi almakla operasyonel dayanıklılığı kanıtlamanın iki farklı sınav olduğunu söyledi.

Digital & Analogue Partners'tan avukat Yuriy Brisov, incelemenin aynı anda iki AB düzenlemesi kapsamında yürüdüğünü belirtti. MiCA saklama yükümlülüklerini tanımlarken Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası (DORA) finansal firmalar için teknoloji risk gereksinimlerini belirliyor. Brisov, saklama teknolojisinin az sayıda tedarikçide yoğunlaştığını ve tek bir zayıf tedarikçinin birçok firmayı aynı anda etkileyebileceğini vurguladı. Avukata göre inceleme, düzenleyicilerin MiCA lisanslı saklama şirketlerini nasıl değerlendireceğine dair bir ölçüt oluşturabilir ve tüm CASP'lerin denetiminin ulusal düzenleyicilerden ESMA'ya devredilmesi önerisi ile MiCA'nın gözden geçirilmesi tartışmalarına katkı sunabilir.

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