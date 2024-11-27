MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek

MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek

Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, 386.700 Bitcoin (BTC) varlığıyla kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir sayfa açtı. Şirketin 36 milyar dolarlık Bitcoin varlığına karşın 85,5 milyar dolarlık piyasa değeri, finans çevrelerinde tartışma konusu oldu.

27.11.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MicroStrategy'nin dönüşümü dikkat çekici boyutlara ulaştı. Beş yıl önce kurumsal zeka firması olarak faaliyet gösteren şirket, bugün Amerika'nın en büyük 100 halka açık şirketinden biri konumunda bulunuyor. Bu başarı, Bitcoin odaklı yatırım stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor.

MicroStrategy Hisseleri Bitcoin Değerinin 2.4 Katına Ulaştı

MicroStrategy'nin Bitcoin alım stratejisi finansal çevrelerde yankı buldu. Şirket, 18-24 Kasım tarihleri arasında 5,4 milyar dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu hamle, şirketin şimdiye kadarki en büyük kripto para yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Vanguard Group, dünyanın ikinci büyük varlık yöneticisi olarak MSTR hisselerindeki pozisyonunu on kat artırdı. Şirketin hisseleri, SPDR S&P 500 ETF Trust ve Tesla'yı geride bırakarak en çok işlem gören yatırım aracı haline geldi.

MicroStrategy'nin gelecek planları daha da agresif gözüküyor. Şirket, "21/21 Planı" kapsamında üç yıl içinde 42 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor. Bu kaynağın yarısı öz sermaye, diğer yarısı ise sabit getirili ihraçlardan elde edilecek.

Finans uzmanları şirketin stratejisine farklı açılardan değerlendiriyor. Bazı analistler Bitcoin'in değer artışını vurgularken, diğerleri artan borç yükünü risk faktörü olarak görüyor. The Future Fund'ın yönetici ortağı Gary Black, şirket hisselerinin gerçek değerinin çok üzerinde işlem gördüğünü belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Tesla Motors, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.