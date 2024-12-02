MicroStrategy\'den Microsoft\'a Bitcoin çağrısı

Kripto Para

Kripto para sektöründe önemli bir isim olan Michael Saylor, teknoloji devi Microsoft'a cesur bir öneride bulundu. MicroStrategy'nin başarılı Bitcoin stratejisinin mimarı Saylor, Microsoft'un nakit akışlarını, temettülerini ve borçlarını Bitcoin'e dönüştürmesinin, şirketin karşı karşıya olduğu finansal riskleri azaltacağını savundu.

Saylor Microsoft'a Bitcoin Yatırımı İçin Yol Gösterdi

MicroStrategy'nin Bitcoin vizyonu şirketin değerini önemli ölçüde artırdı. Şirket şu anda 386.700 BTC'lik dev bir rezerve sahip ve bu varlıkların değeri mevcut piyasa fiyatlarıyla 37,7 milyar doları aşıyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya sunulan üç dakikalık konuşmada Saylor, Bitcoin'in 21. yüzyılın en önemli dijital dönüşümünü temsil ettiğini dile getirdi. Son beş yılda Microsoft'un geleneksel finansal araçlara yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapmasının hissedarlar için risk oluşturduğunu belirten Saylor, çözüm olarak Bitcoin'i önerdi.

Microsoft'un hisseleri cuma günü yüzde 0,11 yükselerek 423,46 dolardan kapandı. Google Finance verilerine göre şirketin hisse değeri son bir ayda yüzde 3,67 artış kaydetti.