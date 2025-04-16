Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı

Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı

Nasdaq'ta işlem gören Janover, eski Kraken yöneticilerinin şirkete katılmasının ardından 10,5 milyon dolar değerinde yeni Solana (SOL) alımı gerçekleştirdi. Şirketin toplam SOL varlığı 21,2 milyon dolara ulaşırken, aynı zamanda Kraken ile stratejik staking ortaklığı kuruldu. Bu hamle, şirket hisselerinin değerini son dönemde yüzde 1.732 artırdı.

16.04.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticari gayrimenkul yazılım şirketi Janover, kripto odaklı dijital varlık stratejisini hızlandırarak üçüncü SOL alımını tamamladı. DeFi Development Corporation olarak yeniden adlandırılacak şirket, son alımla birlikte toplam 163.651,7 SOL'a ulaşarak Solana Blockchain ağını destekleyen validatörler işletmeye başlayacak. Kraken ile kurulan ortaklık, kripto dünyasındaki yeni iş modellerinin kurumsal sektöre yayılmasının çarpıcı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Janover Solana Yatırımını 21 Milyon Dolara Çıkardı

Janover, yaklaşık 10,5 milyon dolar karşılığında 80.567 Solana satın aldığını duyurdu. Bu alımla şirketin toplam varlıkları staking ödülleri dahil olmak üzere 21,2 milyon dolar değerinde 163.651,7 SOL'a ulaştı.

DeFi Development Corporation olarak yeniden adlandırılacak olan Janover, eski Kraken yöneticilerinden oluşan bir grubun bu ayın başlarında çoğunluk hissesini satın aldığı, Nasdaq'ta işlem gören bir ticari gayrimenkul yazılım şirketidir.

Son duyuru, şirketin 10 Nisan'da yaklaşık 4,6 milyon dolar değerinde Solana alımını ve 11 Nisan'da 5 milyon dolar değerinde daha alım yapıldığını onaylamasının ardından gerçekleştirdiği üçüncü SOL alımını oluşturuyor.

Şirket, yeni satın alınan SOL'u hemen staking yapmaya başlayacağını, Solana ağını desteklerken gelir elde edeceğini açıkladı. Janover bu stratejiye başvuran tek şirket değil. Toronto merkezli kripto holding şirketi Sol Strategies de Ekim ayında benzer bir yatırıma yönelmişti.

Janover ayrıca Kraken ile stratejik bir ortaklık için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Anlaşma uyarınca, Kraken mevcut ve gelecekteki Solana stake'inin bir kısmını Janover tarafından işletilen validatörlere aktaracak. Şirketin belirttiğine göre kripto borsasının 15 Nisan itibarıyla yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 4,5 milyon SOL delegasyonu bulunuyor.

Çoğunluk hissesinin satın alınmasının ardından, Janover yönetim kurulu eski Kraken Baş Strateji Yetkilisi Joseph Onorati'yi Başkan ve CEO, eski Kraken Mühendislik Direktörü Parker White'ı CIO ve COO olarak atadı. Kurucu Blake Janover ve yönetim kurulu üyesi William Caragol yönetim kurulunda kalmaya devam ederken, eski Kraken Baş Hukuk Yetkilisi Marco Santori de yeni bir üye olarak katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:10:28. #7.12#
SON DAKİKA: Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement