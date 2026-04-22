New York\'tan Gemini ve Coinbase\'e milyar dolarlık dava

Dava belgelerine göre James, para cezası ve müsaderenin yanı sıra her iki şirketin yasadışı sayılan kârlarını geri ödemesini istiyor. Dava gerekçelerinin başında platformların 18 ila 21 yaş arasındaki kullanıcılara hizmet vermesi geliyor. New York eyalet hukuku, mobil spor bahislerine katılım için 21 yaş koşulu arıyor.

James, "Adı farklı olsa da kumar kumardır ve eyalet yasalarımız ile Anayasa'nın düzenlemesinden muaf değildir." ifadesini kullandı. "Gemini ve Coinbase'in sözde tahmin piyasaları, gençleri gerekli güvenceleri taşımayan bağımlılık yapıcı platformlara maruz bırakan yasadışı kumar operasyonlarıdır." dedi.

FEDERAL-EYALET YETKİ ÇATIŞMASI

Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, tahmin piyasalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından federal düzeyde denetlendiğini X hesabı üzerinden paylaştı. Grewal "Bu mesele şu anda New York federal mahkemesinde ele alınıyor." dedi. Ayrıca Coinbase'in Kongre'nin öngördüğü federal denetim için mücadelesini sürdüreceğini de ekledi.

Her iki şirketin de CFTC lisansına sahip tahmin piyasası platformları bulunuyor. Coinbase bu yılın başında CFTC denetimindeki Kalshi aracılığıyla ABD genelinde tahmin piyasası hizmetini devreye alırken Gemini geçen yılın sonunda "Gemini Titan" adlı kendi platformu için CFTC onayı aldı.

CFTC Başkanı Michael Selig, tahmin piyasalarının kendi kurumunun "münhasır yetki alanı" kapsamında olduğunu savunuyor. Bu tartışma giderek mahkeme süreçlerine yansıyor. CFTC, bu ayın başında Illinois, Arizona ve Connecticut'ın "federal düzeyde düzenlenen sözleşme piyasaları" olarak nitelendirdiği platformları kapatma girişimleri nedeniyle bu üç eyalete dava açtı.