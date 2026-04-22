New York'tan Gemini ve Coinbase'e milyar dolarlık dava

22.04.2026 15:28
New York Başsavcısı Letitia James, Coinbase ve Gemini tahmin piyasası platformları aracılığıyla kullanıcılara spor ve seçim tahmin imkânı sunmalarının eyalet yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek her iki şirkete dava açtı. Eyalet, Coinbase'den asgari 2,2 milyar dolar, Gemini tarafından ise 1,2 milyar dolar talep ediyor.

Dava belgelerine göre James, para cezası ve müsaderenin yanı sıra her iki şirketin yasadışı sayılan kârlarını geri ödemesini istiyor. Dava gerekçelerinin başında platformların 18 ila 21 yaş arasındaki kullanıcılara hizmet vermesi geliyor. New York eyalet hukuku, mobil spor bahislerine katılım için 21 yaş koşulu arıyor.

James, "Adı farklı olsa da kumar kumardır ve eyalet yasalarımız ile Anayasa'nın düzenlemesinden muaf değildir." ifadesini kullandı. "Gemini ve Coinbase'in sözde tahmin piyasaları, gençleri gerekli güvenceleri taşımayan bağımlılık yapıcı platformlara maruz bırakan yasadışı kumar operasyonlarıdır." dedi.

FEDERAL-EYALET YETKİ ÇATIŞMASI

Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, tahmin piyasalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından federal düzeyde denetlendiğini X hesabı üzerinden paylaştı. Grewal "Bu mesele şu anda New York federal mahkemesinde ele alınıyor." dedi. Ayrıca Coinbase'in Kongre'nin öngördüğü federal denetim için mücadelesini sürdüreceğini de ekledi.

Her iki şirketin de CFTC lisansına sahip tahmin piyasası platformları bulunuyor. Coinbase bu yılın başında CFTC denetimindeki Kalshi aracılığıyla ABD genelinde tahmin piyasası hizmetini devreye alırken Gemini geçen yılın sonunda "Gemini Titan" adlı kendi platformu için CFTC onayı aldı.

CFTC Başkanı Michael Selig, tahmin piyasalarının kendi kurumunun "münhasır yetki alanı" kapsamında olduğunu savunuyor. Bu tartışma giderek mahkeme süreçlerine yansıyor. CFTC, bu ayın başında Illinois, Arizona ve Connecticut'ın "federal düzeyde düzenlenen sözleşme piyasaları" olarak nitelendirdiği platformları kapatma girişimleri nedeniyle bu üç eyalete dava açtı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
