Nvidia çiplerinin kirası kripto piyasasına taşındı

Super Intelligence Compute Index (SICI) adlı ürün, Injective ana ağında sürekli vadeli işlem piyasası olarak devreye alındı. Belirli bir vade sonu bulunmayan sözleşmeler, çiplerin kendisini satın almadan kiralama fiyatlarındaki değişim üzerinden pozisyon alınmasını sağlıyor.

Injective'in açıklamasına göre ürün, yapay zeka geliştiricileri ile donanım sağlayıcılarının maliyet ve gelir dalgalanmalarını yönetmesine de yardımcı olmayı amaçlıyor. Geliştiriciler artan kiralama giderlerine, çiplerini kiraya veren işletmeler ise düşen gelirlere karşı korunmak için bu piyasayı kullanabilecek.

BEŞ ÇİPİN KİRA MALİYETİ İZLENİYOR

Endekste en büyük ağırlık yüzde 40 ile Nvidia H100 SXM 80GB modeline veriliyor. B200'ün payı yüzde 25, H200'ün payı yüzde 15 olarak belirlenirken A100 SXM 80GB ve GeForce RTX 4090 modelleri yüzde 10'ar ağırlık taşıyor. Bu dağılım nedeniyle H100'ün kira fiyatındaki değişim, diğer modellerden daha fazla etki yaratıyor.

Veri merkezlerinde kullanılan çiplerin yanında RTX 4090'ın da sepete alınması, daha küçük geliştiricilerin işlem gücü talebini kapsama amacı taşıyor. Injective, bu kartların açık kaynaklı yapay zeka modellerini çalıştırmak ve küçük modelleri uyarlamak için de kiralandığını belirtiyor.

Endeksi Londra merkezli sermaye piyasaları şirketi LO:TECH oluşturuyor ve fiyatlıyor. Farklı kiralama platformlarından alınan, çip başına saatlik dolar fiyatları doğrulama ve olağan dışı değer kontrollerinden geçiriliyor. Beş modelin verileri sabit ağırlıklarla birleştiriliyor.

Yayımlanan gösterge, saatlik hesaplanan bu sepetin son yedi günlük ortalamasını yansıtıyor ve her saat yenileniyor. Gösterge, kira bedelindeki değişimi endeks puanı cinsinden ifade ediyor.

TEK ÇİPTEN DAHA GENİŞ BİR SEPETE GEÇİLDİ

Injective, Ağustos 2025'te Nvidia H100'ün saatlik kiralama fiyatına dayalı bir piyasa açmıştı. Yeni ürün, o piyasadaki tek model yerine farklı donanım nesillerini aynı endekste topluyor.

SICI sözleşmelerinde teminat olarak dolar bağlantılı stablecoin USDC kullanılıyor. Injective ekosistemindeki uygulamalar, devreye alınan piyasayı kendi hizmetlerine entegre edebiliyor.