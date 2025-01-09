Oklahoma Bitcoin ile maaş ödeme dönemini başlatıyor

Kripto Para

Finansal özgürlük alanında önemli bir adım atan Oklahoma eyaleti, Bitcoin ödemelerini yasal zemine oturtmaya hazırlanıyor. SB325 olarak adlandırılan yasa tasarısı, eyaletteki işletmelere ve bireylere kripto para kullanımında yeni fırsatlar sunmayı vaat ediyor.

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Oklahoma eyalet senatörü Deevers, enflasyonun satın alma gücünü aşındırdığı bir dönemde Bitcoin'in kazançları ve yatırımları korumak için benzersiz bir fırsat olduğunu belirtti. Yasa tasarısı, serbest piyasa ilkelerine saygı göstererek katılımın tamamen gönüllü olmasını sağlıyor.

Blockchain teknolojisi konusunda önemli bir adım atan Oklahoma, Mayıs 2024'te kripto madenciliği faaliyetlerini korumaya yönelik bir yasayı da yürürlüğe koymuştu. Bu yeni yasa tasarısıyla birlikte eyalet, kripto para dostu politikalarını daha da güçlendiriyor.

Tasarı, 3 Şubat'ta başlayacak olan 60. yasama döneminde değerlendirmeye alınacak. Senatör Deevers, merkezi olmayan finansal sistemin önemine dikkat çekerek, Bitcoin'in finansal egemenliği teşvik ettiğini ve bireylere paralarını kontrol etme özgürlüğü sağladığını vurguladı.