OpenAI CEO'su Sam Altman'ın World projesi Brezilya'da başlatıldı - Son Dakika
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Kripto Para

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın World projesi Brezilya'da başlatıldı

OpenAI CEO\'su Sam Altman\'ın World projesi Brezilya\'da başlatıldı

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın öncülük ettiği World projesi, kripto para dostu Brezilya'da insan doğrulama sistemini devreye aldı. Projenin göz taraması teknolojisiyle kimlik doğrulama hizmeti sunduğu ülkede, nüfusun yüzde 93'ü kimlik hırsızlığından etkileniyor.

13.11.2024 09:48
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World projesi, küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım atarak 215 milyon nüfuslu Brezilya pazarına girdi. Projenin 160'tan fazla ülkede 7,5 milyonu aşkın doğrulanmış kullanıcıya ulaşması, dijital kimlik çözümlerine olan talebi ortaya koyuyor.

Kimlik Hırsızlığına Son

Tools For Humanity şirketi tarafından geliştirilen World projesi, yapay zeka çağında insan kimliğini doğrulama konusunda yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Proje, kullanıcıların göz taraması yoluyla insan olduklarını kanıtlamaları karşılığında WLD kripto tokenları dağıtıyor.

Projenin Brezilya'daki başlangıcı, ülkedeki yüksek kimlik hırsızlığı oranları nedeniyle özel bir önem taşıyor. World, biyometrik verilerin güvenliği konusunda endişeleri gidermek için doğrulama sonrası hassas verileri saklamadığını vurguluyor.

World projesinin hedefi, yapay zeka destekli botların internet trafiğinin büyük bölümünü oluşturacağı gelecekte, dijital ortamlarda insan kimliğini güvenilir şekilde doğrulamak. Proje, Eylül ayından bu yana bir milyon yeni kullanıcı kazanarak büyümeye devam ediyor.

Kripto Para, Sam Altman, Brezilya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OpenAI CEO'su Sam Altman'ın World projesi Brezilya'da başlatıldı - Son Dakika

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