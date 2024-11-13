OpenAI CEO\'su Sam Altman\'ın World projesi Brezilya\'da başlatıldı

Kripto Para

World projesi, küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım atarak 215 milyon nüfuslu Brezilya pazarına girdi. Projenin 160'tan fazla ülkede 7,5 milyonu aşkın doğrulanmış kullanıcıya ulaşması, dijital kimlik çözümlerine olan talebi ortaya koyuyor.

Kimlik Hırsızlığına Son

Tools For Humanity şirketi tarafından geliştirilen World projesi, yapay zeka çağında insan kimliğini doğrulama konusunda yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Proje, kullanıcıların göz taraması yoluyla insan olduklarını kanıtlamaları karşılığında WLD kripto tokenları dağıtıyor.

Projenin Brezilya'daki başlangıcı, ülkedeki yüksek kimlik hırsızlığı oranları nedeniyle özel bir önem taşıyor. World, biyometrik verilerin güvenliği konusunda endişeleri gidermek için doğrulama sonrası hassas verileri saklamadığını vurguluyor.

World projesinin hedefi, yapay zeka destekli botların internet trafiğinin büyük bölümünü oluşturacağı gelecekte, dijital ortamlarda insan kimliğini güvenilir şekilde doğrulamak. Proje, Eylül ayından bu yana bir milyon yeni kullanıcı kazanarak büyümeye devam ediyor.