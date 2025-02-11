Orta Afrika Cumhuriyeti'nin memecoin projesi başarısız oldu - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin memecoin projesi başarısız oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti\'nin memecoin projesi başarısız oldu

Bitcoin'i (BTC) yasal para birimi olarak kabul eden ikinci ülke olma özelliğini taşıyan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kripto para denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmaya devam ediyor. Ülkenin ulusal kripto parası Sango Coin'den sonra başlattığı memecoin projesi CAR, 24 saatten kısa sürede yaşadığı sert düşüşle yatırımcı güvenini yitirdi.

11.02.2025 17:24
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin memecoin projesi CAR, lansmandan bir gün sonra 894 milyon dolarlık piyasa değerinden 29 milyon dolara geriledi. Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra'nın duyurduğu proje, son dönemde kripto para dünyasında artan token dolandırıcılıkları nedeniyle güven kazanamadı.

Ulusal Memecoin 24 Saatte Yüzde 97 Değer Kaybetti

Pazar gecesi geç saatlerde piyasaya sunulan CAR memecoin, pazartesi sabahının erken saatlerinde 0,89 dolar zirve değerine ulaştı. DEX Screener verilerine göre projenin piyasa değeri bu seviyede yaklaşık 894 milyon doları buldu.

Projenin güvenilirliği konusundaki endişeler, özellikle son haftalarda Nasdaq ve eski Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad'ın X (eski adıyla Twitter) hesaplarının sahte token tanıtımları için hacklendiği bir dönemde arttı. Cumhurbaşkanı Touadéra'nın düşük kaliteli videosu ve projenin resmi X hesabının askıya alınması güvensizliği artırdı.

Projenin web sitesinde yer alan bilgilere göre 1 milyar token arzının yüzde 35'i ülke kalkınmasına, yüzde 25'i yaratıcılara ve şirkete ayrıldı. Streamflow platformu üzerinden kilitlenen tokenlar için bir ila üç ay arasında değişen bekleme süreleri belirlendi. Ülkedeki bir lisenin yenilenmesi için 50.000 dolarlık token tahsisi yapıldı. Cumhurbaşkanı, projenin başarısızlığına rağmen sosyal medya üzerinden destek mesajlarını sürdürdü.

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Son Dakika Kripto Para Orta Afrika Cumhuriyeti'nin memecoin projesi başarısız oldu - Son Dakika

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