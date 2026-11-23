Ethereum (ETH) ağının gelişimini destekleyen Ethereum Foundation'a bağlı "0x5CBC" adresli cüzdan cumartesi 2500 ETH sattı. Satışın değeri yaklaşık 3,88 milyon dolar, bu da ETH başına yaklaşık 1550 dolara denk geliyor.

Bu fiyat, ETH'nin cumartesi sabah gördüğü dip seviyelere yakın. Bitcoin (BTC) iki yılın en düşük seviyesine indiği gün ETH de 1600 doların altına gerilemişti.

CÜZDANDA 44,8 MİLYON DOLAR KALDI

Cüzdanda satıştan sonra yaklaşık 44,8 milyon dolarlık varlık bulunuyor. Bunun 38,4 milyon doları dolara endeksli SUSDS stablecoini, 6,41 milyon doları ise ETH'den oluşuyor.

Ethereum Foundation'a bağlı iki cüzdan 12 Ekim'de de 4393 ETH'yi bir kripto para borsasına göndermişti. O günkü fiyatla bu transferin değeri 11,1 milyon dolardı.

Bu adreslerden son on yılda borsalara toplam 49 bin 751 ETH gönderildi. Ortalama satış fiyatı 658 dolar olarak hesaplanırken Ethereum Foundation bu ETH'leri, fiyat 1 doların altındayken edinmişti.

Ethereum Foundation'da bu yıl yönetim tarafında da değişiklik yaşandı. Eş icra direktörü Tomasz Stanczak şubatta görevinden ayrıldı, Hsiao-Wei Wang da eş icra direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliğini bıraktı.

ETH YENİDEN 1700 DOLARIN ÜZERİNDE

ETH son bir ayda yaklaşık 2400 dolardan 1600 doların altına kadar geriledi. ETH'nin 20 Kasım'da 1700 doların altına inmesiyle ETH pozisyonlarında 331 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.

ETH hafta sonu toparlanarak yeniden 1700 doların üzerine çıktı. Yayım sırasında Ethereum 1720 dolardan işlem görüyor.