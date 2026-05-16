Polonya meclisi iki kez veto edilen kripto para yasasını kabul etti

16.05.2026 14:01
Meclis ülkenin kripto piyasasını Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) çerçevesine uyumlu hale getirecek hükümet destekli yasa tasarısını 241'e karşı 200 oyla kabul etti. Tasarı Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin önceki iki versiyonu veto etmesinin ardından üçüncü denemede onay aldı.

Maliye Bakanlığı'nın desteklediği tasarı Polonya Finansal Denetim Otoritesi'ne (KNF) piyasa katılımcılarını denetleme, idari yaptırım uygulama ve hesapları ile işlemleri geçici olarak bloke etme yetkisi veriyor.

DÖRT RAKİP TASARI ARASINDAN HÜKÜMET METNİ SEÇİLDİ

Parlamento oylaması hükümet tasarısının yanı sıra cumhurbaşkanlığı, Konfederasyon partisi ve bir parlamento taslağı olmak üzere dört rakip teklifi birleştiren bir komisyon metni üzerinden gerçekleşti. Milletvekilleri devlet destekli yaklaşımı tercih etti.

Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ise Polonya'da tüm kripto varlık faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasını öneren ayrı bir tasarı sunmuştu.

ÜÇÜNCÜ VETO BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Piyasa katılımcıları ve kripto yorumcuları oylamaya eleştirel yaklaştı. Tekrarlayan parlamento onaylarının denetim yetkileri ve KNF uygulamaları konusundaki temel anlaşmazlıkları çözmediğini belirten bir kesim cumhurbaşkanının yasayı yeniden reddetmesini bekliyor.

Eleştirmenler hesap ve alan adı engelleme hükümlerinin önceki cumhurbaşkanlığı itirazlarına rağmen büyük ölçüde değişmediğini vurguladı. Daha güçlü yargı denetimi gibi önerilen güvencelerin nihai metne dahil edilmediğini belirttiler. Devam eden kilitlenmenin Polonya'nın temmuzda yaklaşan MiCA uygulama tarihlerinin öncesinde düzenleyici belirsizliği uzatabileceği uyarısı yapıldı.

ZONDA SKANDALI SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Son tartışmaları Zondacrypto borsası etrafındaki derinleşen skandal da şekillendirdi. Savcılar dolandırıcılık soruşturması başlatırken binlerce kullanıcının fonlarını çekemediği bildirildi.

Konu Polonya siyasetine taşındı. Başbakan Donald Tusk Zondacrypto'nun erken dönem geçmişi ve sonraki gelişimine atıfta bulunarak borsa ile Rus sermayesi ve etkisi arasında bağlantı iddia etti. Tusk kapsamlı bir yatırımcı koruma çerçevesinin eksikliğinin düzenleyici müdahaleyi geciktirdiğini savunarak Polonya'nın MiCA kurallarıyla uyum sürecindeki tekrarlayan gecikmelerine dikkat çekti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
