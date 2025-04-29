Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım - Son Dakika
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Kripto Para

Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım

Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım

Polygon Labs'tan ayrılan sıfır bilgi kanıtlı Blockchain projesi Miden, a16z Crypto liderliğinde 25 milyon dolar yatırım aldı. Kenar cihazlarda işlem teknolojisiyle yüksek ölçeklenebilirlik ve tam gizlilik sunan projenin ana ağı 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürülecek.

29.04.2025 16:54
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A16z Crypto liderliğindeki yatırımcı grubu, Polygon Labs'tan bağımsızlaşan blok zinciri projesi Miden'e 25 milyon dolar yatırım yaptı. Sıfır bilgi kanıtları teknolojisiyle işlemleri kullanıcı cihazlarında gerçekleştiren Miden, hem gizlilik hem de ölçeklenebilirlik sunuyor. Proje, kurumsal Blockchain adaptasyonunu hızlandırmayı ve 2025 sonunda ana ağını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Miden Blockchain Ağı Kenar İşlem Teknolojisiyle Kurumsal Adaptasyonu Hızlandıracak

Miden, a16z Crypto, 1kx ve Hack VC tarafından yönetilen tohum yatırım turunda 25 milyon dolar finansman elde etti. Finality Capital Partners, Symbolic Capital, P2 Ventures, Delta Fund, MH Ventures gibi fonların yanı sıra MakerDAO kurucusu Rune Christensen ve EigenLayer'ın Sreeram Kannan gibi melek yatırımcılar da tura katıldı. Sektör analizlerine göre, Miden bu kaynağı 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı ana ağı geliştirmek için kullanacak.

Sıfır bilgi kanıtı (ZK) teknolojisi üzerine inşa edilen Miden, işlem yürütme süreçlerini ana ağdan kullanıcıların kenar cihazlarına taşıyarak ölçeklenebilirliği artıran hibrit bir konsensüs modeli sunuyor. Proje, gizliliği en baştan itibaren altyapısına entegre etmeyi amaçlıyor. Miden'in kurucu ortağı ve eski Meta mühendisi Bobbin Threadbare, "Bu teknoloji Blockchain'in süper düğümlere bağımlı olmadan veya merkeziyetsizlikten ödün vermeden ölçeklenmesini sağlarken, gizliliği sonradan eklenen bir özellik değil, yerleşik bir özellik haline getiriyor." dedi.

Polygon Labs kurucusu Sandeep Nailwal, Miden'in kenar cihazlarda işlem yürütme modeliyle Blockchain mimarisine yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti. Nailwal, "Miden, Blockchain teknolojisinin geleceğinin neye benzediğini gösteriyor. Kenar işleme teknolojisiyle sadece bir yükseltme değil, blok zinciri mimarisinin nihai formu için bir tasarım sunuyor." açıklamasını yaptı. Ayrıca proje ekibinin, Solana, Sui ve Aptos gibi platformlarla rekabet etmeyi ve Agglayer ekosisteminde merkezi konuma yükselmeyi hedeflediğini belirtti.

Miden, kurumsal şirketlerin gizlilik taleplerine yanıt veren çözümler sunmayı amaçlıyor. Yerel ekosistemi desteklemek için Polygon token sahiplerine ve stake edenlere tokenlarının yaklaşık yüzde 10'unu dağıtmayı planlayan proje, geniş çaplı kurumsal adaptasyonun önünü açabileceğine inanıyor. Threadbare, "Gerçek şu ki mevcut hiçbir Blockchain ağı kitlesel adaptasyon için hazır değil." diyerek gizlilik, ölçeklenebilirlik ve sansüre dirençlilik gibi Web3 ilkelerinin bir arada sunulmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, sektör uzmanları da benzer görüşleri paylaşıyor. Inco kurucusu Remi Gai, tam homomorfik şifreleme gibi gizli hesaplama teknolojilerindeki ilerlemelerin kripto piyasasına 1 trilyon dolarlık yeni sermaye akışının önünü açabileceğini belirtti. Bu yaklaşımın özellikle kurumsal yatırımcılar için gizlilik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım - Son Dakika

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