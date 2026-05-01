Polymarket Blockchain analitiğiyle şüpheli işlemleri takip edecek
Polymarket Blockchain analitiğiyle şüpheli işlemleri takip edecek

Polymarket Blockchain analitiğiyle şüpheli işlemleri takip edecek
01.05.2026 15:42
Tahmin piyasası platformu Polymarket, içeriden bilgiye dayalı işlem iddialarının ardından Blockchain analiz şirketi Chainalysis ile ortaklık kurarak gözetim altyapısını güçlendiriyor. Şirket, Chainalysis'in zincir üstü piyasa bütünlüğü çözümünü devreye alacağını açıkladı.

Yeni tespit modeli, tahmin piyasalarında içeriden bilgiyle tutarlı işlem kalıplarını yüzeye çıkarmak üzere tasarlandı. Polymarket'in bu adımı, platformda gizli veya manipüle edilmiş bilgilerle kar elde edildiğine dair art arda gelen tartışmaların doğrudan sonucu olarak geldi.

Nisan ayında ABD Adalet Bakanlığı, bir ABD Ordusu mensubunu gizli istihbarat bilgisini kullanarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik bahislerde yüksek kazanç elde etmekle suçladı. Olay, tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici baskıyı belirgin biçimde artırdı.

Polymarket daha önce de manipülasyon endişelerine karşı işlem kurallarını sıkılaştırmıştı. Chainalysis ortaklığı, bu önlemlerin Blockchain analitik altyapısıyla desteklenmesi anlamına geliyor.

TAHMİN PİYASALARINDA HACİM ARTARKEN DENETİM SIKIŞIYOR

Tahmin piyasaları hacim tarafında güçlü bir büyüme sürecinden geçiyor. Sektör raporlarına göre aylık işlem hacmi mart ayında 25,7 milyar dolara ulaştı. Kripto para piyasasının genelinde durgunluk sürerken bu büyüme dikkat çekiyor. Perakende yatırımcılar faaliyetin önemli bölümünü sürüklüyor. Tek seferlik bahislerden sürekli katılıma geçiş eğilimi özellikle spor odaklı piyasalarda belirginleşiyor.

Düzenleyici cephede ise ABD eyaletleri ile federal Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında bir yetki çatışması beliriyor. New York, Coinbase Financial Markets ve Gemini Titan'a dava açarak bu şirketlerin tahmin piyasası ürünlerinin eyalet kumar yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polymarket Blockchain analitiğiyle şüpheli işlemleri takip edecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Polymarket Blockchain analitiğiyle şüpheli işlemleri takip edecek - Son Dakika
