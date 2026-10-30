Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polymarket, uluslararası platformunu etkileyen güvenlik ihlalinin ardından durdurduğu işlemleri yeniden başlattı. Üçüncü taraf sağlayıcının saldırıya uğradığını açıklayan şirket, olaydan etkilenen kullanıcıların kayıplarını tamamen karşılayacağını bildirdi.

Şüpheli saldırganla ilişkilendirilen bir cüzdanda, Arkham verilerine göre yaklaşık 2,65 milyon dolar değerinde POL tespit edildi. Adreste, USDC.e varlıklarının Relay üzerinden Polygon ağının tokeni POL'a çevrildiği işlemler görüldü. Bu bakiye, şirketin doğruladığı nihai zarar tutarı olarak açıklanmadı.

Polymarket, inceleme sırasında yeni emirleri ve işlemleri geçici olarak durdurdu. Kullanıcılar yalnızca mevcut emirlerini iptal edebildi. İmzalanmış işlemleri ağa ileten hizmet de askıya alındı. Şirket, daha sonra sorunun giderildiğini ve platformun yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMINDA ZARARLI KOD BULUNDU

Polymarket, hizmet aldığı sağlayıcılardan birinin güvenliğinin ihlal edildiğini ve olayın ilgili kolluk kuvvetlerine iletildiğini açıkladı. Şirketin duyurusu, uluslararası hizmet veren Polymarket.com platformunu kapsıyor.

Siber güvenlik şirketi Hudson Rock'ın araştırması, site performansını izlemek için kullanılan bir yazılıma odaklandı. Araştırmacılar, DebugBear adresinden alınan dosyada kullanıcıların açık işlem oturumlarına erişmeye, pozisyonlarını satmaya veya varlıklarını başka bir adrese taşımaya çalışan kod bulunduğunu belirtti.

Araştırmaya göre kod, kullanıcının tarayıcısında zaten açık olan Polymarket oturumunun yetkilerinden yararlanmaya çalışıyordu. Hesabın yapısına bağlı olarak pozisyon tokenlerini doğrudan aktarmayı veya pozisyonları satıp elde edilen bakiyeyi taşımayı hedefliyordu. Hudson Rock, Polymarket'in yayımladığı uygulama sürümünde ilgili yazılımın kaldırıldığına ilişkin kayıt da buldu.

Araştırmacılar, bu bulguların her girişimin başarıyla sonuçlandığını göstermediğini vurguladı. Saldırının ilk olarak nasıl başladığı, kaç kullanıcının etkilendiği ve toplam kaybın ne olduğu henüz kesinleşmedi.

KULLANICILARA TAM GERİ ÖDEME SÖZÜ

Polymarket, sorunun belirlenip giderildiğini duyurduğu açıklamada, etkilenen herkesin kaybının karşılanacağını bildirdi. İşlemlerin geçici olarak durdurulmasını ise ek bir ihtiyat önlemi olarak açıkladı.

Güvenlik ihlalinin ardından işlemlerin yeniden açılması, geri ödemelerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Şirketin açıklamasında ödemelerin hangi tarihte yapılacağına veya kullanıcıların izlemesi gereken başvuru sürecine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android