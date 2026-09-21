Polymarket\'te 10 milyon dolarlık dolandırıcılık girişimi

İddiaya göre dolandırıcılar, şubat ayında çalıntı banka kartlarıyla platforma para yatırıp bahis yaptı. Ardından kazançları kendi kontrollerindeki farklı kart veya hesaplara çekmeye çalıştı. Polymarket'i durumdan haberdar eden ödeme şirketi Checkout.com, bir noktada işlediği para yatırma taleplerinin yüzde 80'inden fazlasını dolandırıcılık şüphesiyle reddetti.

Konuya yakın bir kişinin aktardığına göre girişimlerin büyük bölümü başarısız oldu. Yaklaşık yedi kullanıcı, şüpheli işlemlerin çoğundan sorumluydu. Bunlardan birinin yaklaşık 4 bin ayrı para yatırma girişiminde bulunduğu belirtildi. En az 10 milyon dolarlık tutarın ne kadarının gerçekten çalındığı netleşmedi.

Polymarket Üst Yöneticisi Shayne Coplan'ın ise çalışanlara büyümeye odaklanmalarını, olası düzenleyici para cezalarıyla daha sonra ilgilenmelerini söylediği iddia edildi. Şirket sözcüsü, adil ve şeffaf piyasalar oluşturma, düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapma taahhüdünü vurguladı.

PARA ÇEKME KONTROLLERİ TARTIŞMA YARATTI

Şüpheli işlemlerin arttığı dönemde, meşru kullanıcıların para çekme taleplerinde de birikme yaşandığı aktarıldı. Polymarket yönetiminin daha sonra, yatırılan paranın aynı ödeme kaynağına geri çekilmesini zorunlu tutan uygulamayı kaldırdığı öne sürüldü. Bazı çalışanlar değişikliğin kara para aklama ve dolandırıcılık riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yöneticiler ise diğer kontrollerin yeterli olduğunu savundu.

Söz konusu uygulamanın tahmin piyasaları için düzenleyici bir zorunluluk olmadığı, diğer finans kuruluşlarında yaygın biçimde kullanıldığı belirtildi. Sullivan & Cromwell hukuk bürosunun yürüttüğü iç incelemede şirketin düzenlemelere uyduğu sonucuna varıldığı da aktarıldı.

Temmuz sonunda yaşandığı bildirilen ayrı bir saldırıda ise yaklaşık 500 kullanıcının hesabı hedef alındı. Saldırganların çalınmış kişisel bilgilerle, kullanıcı adı veya parola bilmeden mevcut hesaplara erişebildiği öne sürüldü. Polymarket sözcüsü, bu olayda kaybedilen fonların şirket tarafından karşılanacağını söyledi.

Şirket, deneyimli risk yönetimi çalışanlarını kadrosuna kattığını ve altyapısını güçlendirdiğini bildirdi. Konuya yakın bir kişiye göre kullanıcıların hesaplarına bağlayabileceği banka kartı sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle dolandırıcılık oranları mayıs ayında sektörün olağan seviyelerine döndü.