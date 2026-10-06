Polymarket'te işlem sistemi değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polymarket'te işlem sistemi değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polymarket\'te işlem sistemi değişiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmin piyasası platformu Polymarket, yeni işlem altyapısını sınırlı sayıda piyasada kullanıma açtı. Farklı tahmin türlerini aynı sistemde buluşturmayı amaçlayan yenilik, mevcut kullanıcıların açık işlemlerini otomatik olarak taşımayacak.

Polymarket'in protokol sorumlusu Rajath Alex'in açıkladığı takvime göre Protocol V2 adı verilen sistem, 30 Ekim'e kadar gerçek işlemler üzerinde test edilecek. Yeni oluşturulan piyasaların 2 Kasım'dan itibaren bu altyapıyı kullanması hedefleniyor. Tarih henüz kesinleşmiş değil.

Değişiklik, kullanıcıların bir olayın sonucuna ilişkin aldıkları pozisyonların oluşturulmasından işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar uzanıyor. Platform, 2019'dan kalma altyapısında farklı tahmin türleri için ek sözleşmeler kullanıyordu. Yeni yapı, bunları ortak bir işlem sistemi altında toplamayı amaçlıyor.

MEVCUT POZİSYONLAR ESKİ SİSTEMDE KALACAK

Geçiş sırasında kullanıcıların elindeki mevcut pozisyonlar korunacak ve yeni sözleşmelere otomatik olarak dönüştürülmeyecek. Eski piyasalarla yeni sistemde açılacak piyasalar ayrı altyapılar üzerinde çalışacak.

Polymarket'in geçiş açıklamasına göre internet sitesini veya uygulamayı kullananların teknik bir taşıma işlemi yapması gerekmeyecek. Yeni piyasada işlem yapmak isteyen kullanıcıların cüzdanlarında yeni sözleşmeler için izin vermeleri istenebilecek.

Yeni sistemde işlemlerin ortak teminatı Polymarket USD, kısa adıyla pUSD olacak. USDC ile bire bir desteklenen bu token, platformun nisan ayındaki güncellemesinde kullanıma girmişti. Son değişiklik yeni bir token çıkarmaktan çok, farklı piyasa türlerinin aynı teminatla çalışmasını sağlıyor.

FARKLI AĞLARA AÇILMANIN ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

Yenilik, tahminlerin sonucunu belirlemek için kullanılan veri kaynaklarını da kapsıyor. UMA ve Chainlink gibi farklı sağlayıcıların aynı yapıya bağlanabilmesi öngörülüyor. Böylece olayın veya fiyat tahmininin niteliğine göre farklı doğrulama yöntemleri kullanılabilecek.

Halen Polygon üzerinde çalışan Polymarket, yeni altyapıyı pozisyonların, teminatların ve sonuç verilerinin farklı blok zincirleri arasında aktarılmasına uygun biçimde tasarladı. Şirket, bu özelliğin ne zaman açılacağını veya hangi ağları kapsayacağını açıklamadı. Kasım ayındaki geçiş hedefi, farklı ağlarda işlemlerin de aynı tarihte başlayacağı anlamına gelmiyor.

Polymarket, yeni sözleşmelerin Cantina, Quantstamp ve Zellic gibi güvenlik şirketleri tarafından incelendiğini bildirdi. Kritik güvenlik açıklarını bulanlar için mevcut ödül programında 5 milyon dolara kadar ödeme öngörülüyor. Sınırlı piyasalarda yürütülen testler, yeni piyasaların planlanan geçişinden önce 30 Ekim'e kadar sürecek.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Meloni’den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Erhan Kurt’un 2007’deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi Erhan Kurt'un 2007'deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:26:12. #7.13#
SON DAKİKA: Polymarket'te işlem sistemi değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei