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Porsche NFT projesinin fişini çekti

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Porsche NFT projesinin fişini çekti
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Alman otomobil üreticisi Porsche, yaklaşık dört yıldır yürüttüğü NFT projesini sonlandırdı. Dijital 911 koleksiyonunun etrafında kurulan topluluk da kapanıyor. NFT'ler sahiplerinde kalırken markanın projeye yönelik aktif desteği sona eriyor.

Porsche, 1 Ekim'de Web3 projesiyle birlikte Pioneers Circle adlı topluluğun faaliyetlerini bitirdiğini duyurdu. Şirket, dijital dünyada otomobil tutkunlarını bir araya getirmek için başlattığı girişimi neden kapattığına ilişkin somut bir gerekçe paylaşmadı.

NFT'LER KALACAK TOPLULUK ARŞİVE DÖNÜŞECEK

Karar, koleksiyondaki dijital varlıkların ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Porsche, 911 NFT'lerinin mevcut sahiplerinde kalacağını ve blok zinciri üzerinde varlığını sürdüreceğini açıkladı. Kapanış duyurusunda geri ödeme, token yakımı veya başka bir koleksiyona geçiş planı yer almadı.

Topluluğun Discord sunucusu yalnızca okunabilen bir arşive dönüştürülecek. Üyeler geçmiş yazışmalara ve içeriklere erişebilecek. Projenin X hesabı da artık aktif biçimde güncellenmeyecek.

Pioneers Circle, dijital koleksiyon sahipliğini Porsche etkinlikleri ve yarış pisti deneyimleriyle birleştiriyordu. Şirket, kapanış açıklamasında üyelerin fikirlerinin ve yaratıcı katkılarının projeyi şekillendirdiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

SATIŞLAR BAŞLANGIÇTA BEKLENTİYİ KARŞILAMAMIŞTI

Porsche, dijital 911 koleksiyonunu Aralık 2022'de Miami'deki Art Basel etkinliğinde tanıtmış, satışları Ocak 2023'te başlatmıştı. Ethereum üzerinde çıkarılan koleksiyon için başlangıçta 7 bin 500 NFT planlanmıştı. Her birinin satış fiyatı 0,911 ETH olarak belirlenmişti.

Alıcılar performans, miras ve yaşam tarzı temaları arasından seçim yaparak dijital otomobillerinin tasarımını şekillendirebiliyordu. Proje, koleksiyon sahiplerine markayla bağlantılı deneyimlere katılma olanağı da sunuyordu.

İlk satış dönemi, fiyat ve NFT'lerin sunduğu olanaklara yönelik eleştirilerle karşılaştı. Talep hedeflenen düzeyin altında kalınca Porsche, planlanan arzı azaltarak satışı erken durdurdu. Buna rağmen topluluk faaliyetlerini ve NFT sahiplerine yönelik etkinlikleri sonraki yıllarda sürdürdü.

Marka, 2022'de Web3 alanındaki girişimini uzun vadeli bir adım olarak tanıtmıştı. Son kararla birlikte bu girişimin aktif faaliyetleri sona ererken koleksiyon ve topluluğun geçmiş içerikleri korunacak.

Kripto ParaOtomobilPorscheSon Dakika

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