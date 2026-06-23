Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor

Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor
23.06.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple, AB'nin kripto düzenlemesi MiCA kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 30 ülkeyi kapsayan ön onayı aldı. Ancak düzenleyici kilometre taşı fiyata yansımadı ve XRP, son bir haftada yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 1,10 dolara geriledi.

Lüksemburg'un finansal düzenleyicisi CSSF, Ripple'a MiCA çerçevesi kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) lisansı için ön onay niteliğinde bir "Yeşil Işık Mektubu" verdi. Onay kesinleştiğinde şirket, tek bir düzenleyici pasaportla Avrupa genelinde düzenlemeye tabi kripto hizmetleri sunabilecek.

Ön onaylı CASP lisansı mevcut Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansıyla birleştiğinde, Ripple ilk kez tek bir entegrasyonla tam bir kripto ve stablecoin ödeme altyapısı sunabilecek. Bu altyapı, Avrupalı bankaların, fintech şirketlerinin ve kurumların Ripple'ın hizmetlerine doğrudan erişmesine olanak tanıyacak.

Şirket, ocaktaki Birleşik Krallık onayının ardından dünya genelinde 75'ten fazla düzenleyici lisansa ulaştı. Ripple Payments bugüne kadar 60'tan fazla pazarda 100 milyar doları aşan işlem hacmi gerçekleştirdi. Şirketin Birleşik Krallık ve Avrupa genel müdürü Cassie Craddock, MiCA'nın kurumsal dijital varlık benimsemesinde yeni bir dalga açtığını ve talebin bölge genelinde hızlandığını söyledi.

1 TEMMUZ ÖNCESİ LİSANS YARIŞI KIZIŞTI

Onay, AB ülkelerinin MiCA kurallarını tam uygulamaya başlayacağı 1 Temmuz geçişine günler kala geldi. Kripto şirketleri bu süreden önce MiCA yetkisi almak için yarışırken aralarında Binance'in de bulunduğu büyük borsalar yeni rejim altında hâlâ onay bekliyor. Basına yansıyan bilgilere göre Yunanistan'daki düzenleyiciler Binance'in başvurusunu reddetmeye hazırlanıyor olabilir.

XRP ONAYA RAĞMEN 1,05 DOLARI TEST EDİYOR

MiCA onayı, düzenleyici ve ticari açıdan önemli bir adım olsa da anlık bir talep katalizörü oluşturmuyor. Onay, Ripple'ın erişebileceği pazarı genişletiyor ve RLUSD ile XRP tabanlı ödemelerin uzun vadeli kullanımını güçlendiriyor ancak XRP üzerinde doğrudan bir alım baskısı yaratmıyor. Fiyat hareketini şu anda kurumsal haberlerden çok teknik yapı ve genel piyasa zayıflığı yönlendiriyor.

XRP, 5 Haziran'daki dip seviyelerinden bu yana oluşan yükselen takoz desteğinin altına indi ve son iki haftadaki kısa vadeli toparlanma yapısını geçersiz kıldı. Fiyat şimdi, tüm düşüşü tetikleyen 1,05 dolar seviyesini yeniden test ediyor.

1,1707 dolardaki hareketli ortalamanın geri alınması toparlanmayı 1,2466 dolara taşıyabilir. Buna karşılık 1,05 doların altına inilmesi yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebilir. Bu senaryoda 1 dolar ve 0,90 dolar sonraki destek seviyeleri olarak izleniyor. Varlık, tüm zamanların zirvesi olan yaklaşık 3,67 dolardan yüzde 70'e yakın değer kaybetti. Son olarak XRP, yayım sırasında yaklaşık 1,11 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu
100. Gazi Koşusu’nda koşacak safkanlar belli oldu 100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’dan vazgeçmiyor Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

15:51
Lucas Torreira’dan Boca Juniors İddialarına Yanıt
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt
15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.