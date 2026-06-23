Ripple 30 ülkede MiCA onayını alırken XRP düşmeye devam ediyor

Lüksemburg'un finansal düzenleyicisi CSSF, Ripple'a MiCA çerçevesi kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) lisansı için ön onay niteliğinde bir "Yeşil Işık Mektubu" verdi. Onay kesinleştiğinde şirket, tek bir düzenleyici pasaportla Avrupa genelinde düzenlemeye tabi kripto hizmetleri sunabilecek.

Ön onaylı CASP lisansı mevcut Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansıyla birleştiğinde, Ripple ilk kez tek bir entegrasyonla tam bir kripto ve stablecoin ödeme altyapısı sunabilecek. Bu altyapı, Avrupalı bankaların, fintech şirketlerinin ve kurumların Ripple'ın hizmetlerine doğrudan erişmesine olanak tanıyacak.

Şirket, ocaktaki Birleşik Krallık onayının ardından dünya genelinde 75'ten fazla düzenleyici lisansa ulaştı. Ripple Payments bugüne kadar 60'tan fazla pazarda 100 milyar doları aşan işlem hacmi gerçekleştirdi. Şirketin Birleşik Krallık ve Avrupa genel müdürü Cassie Craddock, MiCA'nın kurumsal dijital varlık benimsemesinde yeni bir dalga açtığını ve talebin bölge genelinde hızlandığını söyledi.

1 TEMMUZ ÖNCESİ LİSANS YARIŞI KIZIŞTI

Onay, AB ülkelerinin MiCA kurallarını tam uygulamaya başlayacağı 1 Temmuz geçişine günler kala geldi. Kripto şirketleri bu süreden önce MiCA yetkisi almak için yarışırken aralarında Binance'in de bulunduğu büyük borsalar yeni rejim altında hâlâ onay bekliyor. Basına yansıyan bilgilere göre Yunanistan'daki düzenleyiciler Binance'in başvurusunu reddetmeye hazırlanıyor olabilir.

XRP ONAYA RAĞMEN 1,05 DOLARI TEST EDİYOR

MiCA onayı, düzenleyici ve ticari açıdan önemli bir adım olsa da anlık bir talep katalizörü oluşturmuyor. Onay, Ripple'ın erişebileceği pazarı genişletiyor ve RLUSD ile XRP tabanlı ödemelerin uzun vadeli kullanımını güçlendiriyor ancak XRP üzerinde doğrudan bir alım baskısı yaratmıyor. Fiyat hareketini şu anda kurumsal haberlerden çok teknik yapı ve genel piyasa zayıflığı yönlendiriyor.

XRP, 5 Haziran'daki dip seviyelerinden bu yana oluşan yükselen takoz desteğinin altına indi ve son iki haftadaki kısa vadeli toparlanma yapısını geçersiz kıldı. Fiyat şimdi, tüm düşüşü tetikleyen 1,05 dolar seviyesini yeniden test ediyor.

1,1707 dolardaki hareketli ortalamanın geri alınması toparlanmayı 1,2466 dolara taşıyabilir. Buna karşılık 1,05 doların altına inilmesi yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebilir. Bu senaryoda 1 dolar ve 0,90 dolar sonraki destek seviyeleri olarak izleniyor. Varlık, tüm zamanların zirvesi olan yaklaşık 3,67 dolardan yüzde 70'e yakın değer kaybetti. Son olarak XRP, yayım sırasında yaklaşık 1,11 dolar seviyesinde işlem görüyor.