Robinhood CEO\'sundan Bitcoin rezerv açıklaması

Kripto Para

Menkul kıymet ve kripto ticaret platformu Robinhood için kripto para piyasası giderek daha önemli hale geliyor. Bernstein analistleri, şirketin kripto gelirlerinin 2025 sonuna kadar yüzde 20 artarak toplam gelirlerin yüzde 38'ine ulaşmasını tahmin ediyor.

Robinhood CEO'su: Bitcoin Rezervi Tutmayacağız

CEO Vladimir Tenev, önemli değerlendirmelerde bulundu. MicroStrategy ve Tesla gibi şirketlerin Bitcoin rezervi tutma stratejisini benimsemeyeceklerini belirten Tenev, müşterilerin ticaret ihtiyaçlarını karşılamak dışında kripto para tutmayacaklarını vurguladı.

Şirketin performansı dikkat çekiyor. Robinhood'un hisse senedi (HOOD) bu yıl yüzde 202 değer kazanırken, Bitcoin yüzde 110 getiri sağladı.

Finansal hizmetler platformu Bitstamp'in satın almasıyla kripto pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 2025'in ilk yarısında tamamlanması beklenen bu satın alma, şirketin kripto varlık yelpazesini genişletmesine olanak tanıyacak.