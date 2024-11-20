Robinhood kripto para sektöründe liderliği hedefliyor

Kripto Para

Araştırma ve yatırım şirketi Bernstein'ın analistleri, kripto para düzenlemelerinin Trump döneminde önemli ölçüde değişeceği öngörüsüyle Robinhood için 2025 mali yılı gelir tahminini 4,19 milyar dolara yükseltti.

Wall Street devi Robinhood Yeni Fırsatlara Odaklanıyor

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein ekibi, Robinhood'un mevcut regülasyon ortamında sadece 15 token listeleyebildiğine ve staking, borç verme, türev ürünler gibi gelir kaynaklarından faydalanamadığına dikkat çekti.

Trump yönetiminin kripto para politikaları arasında ulusal bir Bitcoin (BTC) rezervi oluşturulması ve regülasyon süreçlerinin hafifletilmesi bulunuyor. Bu gelişmelerin Robinhood'un performansını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Şirket, Trump'ın seçim zaferinin ardından Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP ve PEPE tokenlarını yatırımcılara sundu. Robinhood'un Avrupa pazarına açılmak için kripto borsası Bitstamp'i 200 milyon dolara satın alma planı da büyüme hedeflerini destekliyor.

Analistler, Robinhood'un 2025 sonuna kadar kripto gelirlerini toplam gelirlerin yüzde 38'ine çıkaracağını öngörüyor. Şirketin hisseleri salı günü yüzde 0,7 artışla 35,24 dolardan kapanış yaptı.