Robinhood, WonderFi satın alımıyla Kanada pazarına girdi
Robinhood, WonderFi satın alımıyla Kanada pazarına girdi

02.06.2026 11:51
Robinhood, kripto teknoloji şirketi WonderFi'ı 180 milyon dolara satın alarak Kanada pazarına girdi. İşlemle birlikte ülkenin önde gelen kripto borsaları Bitbuy ve Coinsquare, Robinhood çatısı altına geçti.

Robinhood, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada satın alımın tamamlandığını ve WonderFi'ın lisans ile düzenleyici onaylarının devredildiğini bildirdi.

Anlaşmanın temelleri bir yıl önce atılmıştı. Robinhood ve WonderFi, geçen Mayıs ayında pay başına 36 Kanada senti üzerinden nihai sözleşmeyi imzalamıştı.

Robinhood Crypto ve International Genel Müdürü Johann Kerbrat, WonderFi'ın düzenlenmiş kripto platformları işletme konusundaki deneyiminin Kanada'daki büyüme hedefleri için "ideal ortak" niteliği taşıdığını belirtti. Robinhood, WonderFi aracılığıyla yaklaşık 300.000 fonlanmış müşteriyi bünyesine katacak. Çalışanlar ve yönetim ekibi de göreve devam edecek.

KANADA KRİPTO PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Grand View Research verilerine göre Kanada, 2025 yılında donanım kaynaklı yaklaşık 263 milyon dolar kripto geliri üretirken Kuzey Amerika'nın en hızlı büyüyen bölgesel pazarı konumunda yer alıyor. Araştırma firması toplam gelirin 2033'e kadar 1 milyar doları aşmasını öngörüyor. Triple-A'nın tahminlerine göre Kanadalıların yaklaşık yüzde 4,1'i kripto varlığı sahibi.

WonderFi'ın Mart ayında açıkladığı verilere göre Bitbuy ve Coinsquare, 2025 yılında birlikte 49,8 milyon dolar gelir elde etti.

