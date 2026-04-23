Rusya kripto para çerçeve yasasını kabul etti
Rusya kripto para çerçeve yasasını kabul etti

23.04.2026 15:18
Rusya, kripto para piyasası katılımcılarını düzenleyecek bir çerçeve yasasını ilk okumada kabul etti. Devlet ajansı TASS'ın haberine göre tasarı, Rusya Merkez Bankası'nı kripto piyasasında lisanslama ve denetim otoritesi olarak belirliyor.

Yasa tasarısı, kripto varlıkların dolaşımına aracılık edebilecek kuruluşları da tanımlıyor. Borsalar, aracı kurumlar ve lisanslı finansal kurumlar bu çerçeve kapsamında yetkili sayılacak. Rusya Merkez Bankası'nın deneysel hukuki rejimi altında faaliyet gösteren kuruluşlar ile kripto piyasasına açılmak isteyen bankalar ve brokerlar için basitleştirilmiş erişim prosedürü de öngörülüyor.

Tasarı, nitelikli ve niteliksiz yatırımcılar için kademeli piyasa erişimi getiriyor. Niteliksiz yatırımcılar kripto alımlarını 300 bin rubleyle (yaklaşık 3.900 dolar) sınırlı tutmak zorunda kalacak. Nitelikli katılımcılar ise herhangi bir üst limite tabi olmayacak.

Metnin yasalaşması için mecliste ikinci ve üçüncü okumalardan geçmesi, ardından Federasyon Konseyi'nin onayına sunulması ve cumhurbaşkanı imzasına ulaşması gerekiyor. Yasanın 1 Temmuz 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

DIŞ TİCARET İSTİSNASI

Tasarı kripto parayı bir mülkiyet unsuru olarak tanımlarken yurt içi mal ve hizmet ödemelerinde kullanımını yasaklıyor. Sınır ötesi işlemlerde ise kripto ile ödemenin önü açık tutuluyor. Bütçe ve Vergi Komisyonu başkan yardımcısı Kaplan Panesh, mülk sınıflandırmasının iflaslar ve boşanma davaları dahil mahkeme süreçlerinde kripto varlıkların korunmasına olanak tanıyacağını açıkladı.

Rublenin ülkedeki tek yasal ödeme aracı olmayı sürdüreceğini belirten Panesh, yasanın dış ticarette kripto kullanımına istisna getirdiğine dikkat çekti. Panesh, "Bu düzenleme Rus şirketlerin yabancı iş ortaklarıyla kripto para üzerinden yaptırımları aşarak uzlaşma sağlamasının önünü açıyor." dedi.

Advertisement
