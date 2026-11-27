Rusya Merkez Bankası, kripto para almak isteyen yatırımcılar için ilk bilgi testi standartlarını onayladı. Nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcılar, Rus aracı kurumları ya da kripto döviz büroları üzerinden alım yapmadan önce 8 sorudan en az 7'sini doğru yanıtlamak zorunda olacak.

Banka 26 Kasım'da kuralları aracı kurumlar ve döviz bürolarına yönelik müşteri koruma standartlarına eklediğini açıkladı. Test ücretsiz olacak ve nitelikli yatırımcı statüsündekiler dahil Rusya'da yerleşik bütün bireyleri kapsayacak.

TESTİ GEÇEMEYEN AYNI GÜN TEKRAR DENEYEBİLECEK

Döviz bürolarında sorular sekiz kategoriden rastgele seçilecek. Konular arasında piyasa kuralları, dijital paraların teknolojisi, bilgi güvenliği, yabancı stablecoinler ve düşük hacimli varlıklar yer alıyor. Yatırımcılara işlem kısıtlamaları, adres işaretleme ve ani değer kaybı riski de soruluyor.

Testi geçemeyen yatırımcı aynı gün farklı sorularla bir kez daha deneyebilecek. Döviz büroları cevap anahtarını gizli tutacak, müşteriye yalnızca geçip geçmediğini bildirecek ve sonucu en geç ertesi iş günü iletecek.

Başarılı sonuç bir yıl geçerli olacak. Süre, testin geçildiği tarihten ya da daha sonraysa son kripto işleminin yapıldığı tarihten başlayacak.

Döviz büroları müşterilere ilk kripto alım ya da satışından önce yazılı bir risk bildirimi verecek. Bildirim, yatırımcıların para kaybedebileceği ya da beklediğinden az kazanabileceği uyarısını içerecek.

YILLIK ALIM SINIRI 300 BİN RUBLE

Rusya'da bireysel yatırımcıya kripto erişimi açan kurallar 17 Kasım'da yürürlüğe girdi. Nitelikli olmayan yatırımcılar aracı kurumlar, yatırım yöneticileri ve kripto döviz büroları üzerinden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USDT alabiliyor.

Bu yatırımcıların alımları her aracı kurum için yılda 300 bin rubleyle sınırlı. Nitelikli yatırımcılar ise daha geniş bir kripto para yelpazesine erişebiliyor ve benzer bir alım sınırıyla karşılaşmıyor.

Merkez bankası organize borsalara da 22 Kasım'dan itibaren kripto işlemi başlatma izni verdi. Moskova Borsası 1 Aralık'ta Bitcoin, Ethereum ve USDT'de deneme işlemleriyle başlamayı planlıyor.