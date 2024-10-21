Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor

Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor

Samsung, yapay zeka destekli ev aletlerini korumak için Blockchain tabanlı bir güvenlik sistemi geliştirdi. Trust Chain adı verilen bu yeni sistem, ev içi cihazların karşılıklı olarak güvenlik durumlarını izlemelerini ve acil durumlarda kullanıcıları uyarabilmelerini sağlayacak. Bu yenilik, kullanıcıların ev aletlerini daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayarak teknoloji ve güvenlik alanında önemli bir adım olacak.

21.10.2024 10:33
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Samsung, yapay zekalı ev aletlerinin güvenliğini artırmak için Blockchain teknolojisini entegre ediyor. Bu yenilik, ev içi cihazların birbirini izlemesini sağlayarak olası tehditlere karşı hızlı müdahale imkânı sunuyor. Teknoloji devi, bu gelişmiş güvenlik sistemini önümüzdeki yıl itibarıyla piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsung'un Yeni Blockchain Hamlesi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı ev cihazlarının güvenliğini artırmak için çığır açan bir adım attı. Şirket, 21 Ekim Pazartesi günü resmi internet sitesinde yayımladığı blog yazısıyla, Knox Matrix güvenlik çerçevesini genişleteceğini duyurdu.

Yeni sistem, Blockchain tabanlı "Güven Zinciri" teknolojisini kullanarak, ev içi cihazların birbirlerini izlemesine ve olası güvenlik tehditlerine karşı anında önlem almasına olanak tanıyacak. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıları potansiyel tehlikeler konusunda zamanında bilgilendirmeyi hedefliyor.

Samsung'un geliştirdiği "Cross Platform" teknolojisi, farklı işletim sistemleri arasında sorunsuz çalışarak cihazlar arası güvenliği artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, "Credential Sync" hizmeti sayesinde kullanıcı verileri şifrelenerek güvenli bir şekilde senkronize edilebilecek.

Güney Koreli teknoloji devi, bu yenilikleri önümüzdeki yıl itibariyle ana ürün yelpazesinde uygulamaya koymayı planlıyor. Samsung ayrıca kullanıcılara parmak izi ile uygulamalara ve hizmetlere kolay erişim sağlayacak biyometrik kimlik doğrulama sistemini de entegre etmeyi hedefliyor. Bu sayede kullanıcıların şifre kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak.

Samsung'un Blockchain alanındaki bu atılımı, daha önce şirketin Galaxy akıllı telefonlar için geliştirilen "Samsung Blockchain Wallet" ve "Samsung Blockchain Keystore" gibi çözümlerin devamı niteliğinde. Son olarak geçtiğimiz aylarda Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kripto para ve Blockchain hamleleriyle gündeme gelmişti. Bu gelişmeler teknoloji devi şirketlerin Blockchain teknolojisine olan güvenini bir kez daha gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Türkiye ye dev bir fabrika açman lazım samsung en az 3 bin kişilik istihdam şart çünkü samsung telefonlar yok satıyor Türkiye de 0 0 Yanıtla
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