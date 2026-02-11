Saylor, Bitcoin'in S&P 500 getirisini iki ya da üç katına çıkaracağını öngörüyor - Son Dakika
Saylor, Bitcoin'in S&P 500 getirisini iki ya da üç katına çıkaracağını öngörüyor

Saylor, Bitcoin\'in S&P 500 getirisini iki ya da üç katına çıkaracağını öngörüyor
11.02.2026 13:24
Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin'in (BTC) önümüzdeki yıllarda geleneksel varlıkların performansını önemli ölçüde geride bırakacağını ve şirketin elindeki BTC'yi satmayacağını açıkladı. Strategy, düşüşe rağmen Bitcoin hazinesine ekleme yapmayı sürdürüyor.

Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, son dönemde hem kripto para piyasasını hem de şirket hisselerini baskılayan volatiliteye rağmen Bitcoin'in uzun vadede geleneksel varlıkları geride bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Saylor, yaptığı açıklamada, Bitcoin'in büyük hisse senedi endekslerini uzun vadeli zaman dilimlerinde belirgin şekilde geçmesini beklediğini belirtti.

Saylor, "Bitcoin'in önümüzdeki dört ila sekiz yıl içinde S&P 500'ün performansını iki ya da üç katına çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLME

Bu açıklamalar, Bitcoin'in geçen yıl ekim ayında 126.000 doların üzerinde gördüğü rekor seviyelerden geri çekilmesinin ardından 70.000 doların altında işlem gördüğü bir dönemde geldi. Bu hareket, kripto bağlantılı hisse senetleri üzerinde de baskı oluşturdu. Strategy hisseleri yakın zamanda yaklaşık 103 dolara kadar geriledikten sonra bu hafta 138 dolar civarına toparlandı. Bitcoin ise son bir haftada yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

Düşüşe rağmen Strategy, Bitcoin hazinesine ekleme yapmayı sürdürüyor. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada yaklaşık 90 milyon dolar karşılığında 1.142 BTC daha satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte şirketin toplam BTC varlığı, Bitcoin'in sabit arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına karşılık gelen 714.644 BTC'ye ulaştı. Ancak son dönemdeki düşüşün ardından bu varlıkların güncel değeri, şirketin toplam satın alma maliyetinin altında kalmaya devam ediyor.

"SATMAYACAĞIZ"

Saylor, fiyatlar baskı altında kalmaya devam ederse Strategy'nin Bitcoin satmak zorunda kalabileceği yönündeki endişeleri de reddetti. Saylor, "Satmayacağız. Bitcoin almaya devam edeceğiz. Her çeyrekte sonsuza kadar Bitcoin alacağımızı öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

Strategy CEO'su Phong Le ise yakın zamanda yatırımcılara verdiği bilgide, şirketin bilançosunun ancak Bitcoin'in yaklaşık yüzde 90 düşerek 8.000 dolar civarına gerilemesi ve bu seviyede beş ila altı yıl kalması durumunda ciddi bir baskıyla karşılaşacağını belirtti. Le, bu senaryoyu aşırı bir olumsuz durum olarak nitelendirdi.

Saylor, Bitcoin'in volatilitesini varlığın çekiciliğinin doğal bir parçası olarak değerlendirdi ve çok yıllık yatırım ufkuna sahip yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli performansa odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

