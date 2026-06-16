Saylor Bitcoin'in neden Ethereum'a dönüşmemesi gerektiğini açıkladı - Son Dakika
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Saylor Bitcoin'in neden Ethereum'a dönüşmemesi gerektiğini açıkladı

Saylor Bitcoin\'in neden Ethereum\'a dönüşmemesi gerektiğini açıkladı
16.06.2026 18:09
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Strategy'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin'in staking, enflasyon veya protokol tabanlı getiri mekanizmalarına ihtiyacı olmadığını söyledi. Saylor'a göre yatırımcı getirisi, Bitcoin çevresinde kurulan finansal ürünlerden gelmeli.

Saylor, salı günü yaptığı bir X paylaşımında Bitcoin'i kredi, para, getiri ve öz sermaye yapılarının temeline yerleştiren beş katmanlı bir "Dijital Varlık Yığını" (Digital Asset Stack) modeli ortaya koydu. Bitcoin'in "saf dijital sermaye" olarak kalması gerektiğini belirten Saylor, kripto paranın yatırımcıya getiri sağlamak için " Ethereum'a dönüşmesine gerek olmadığını" vurguladı.

Bu çerçeve, Strategy'nin Bitcoin'i bir hazine rezerv varlığı olarak değerlendiren yaklaşımını pekiştiriyor. Şirket, halka açık şirketler arasında en büyüğü olan Bitcoin varlıkları çevresinde kurduğu finansal ürünlerle getiri üretiyor.

DİJİTAL KREDİ KATMANI BTC RİSKİNİ AZALTIYOR

Saylor'ın modelinin merkezinde, Bitcoin varlıkları çevresinde kurulan finansal araçları tanımlayan "dijital kredi" yer alıyor. Bu araçlar, BTC fiyat oynaklığına maruziyeti azaltırken getiri sağlayacak biçimde tasarlanıyor. Yapıda Bitcoin teminat işlevi görüyor, öz sermaye fiyat riskinin çoğunu üstleniyor ve kredi araçları daha istikrarlı getiri elde ediyor.

Strategy'nin sürekli imtiyazlı hissesi (perpetual preferred stock) STRC'ye defalarca atıfta bulunan Saylor, bu menkul kıymetleri "dijital kredinin" önemli bir örneği olarak gösterdi. Bu çerçevede STRC benzeri araçlar, birer şirket ürünü olmanın ötesinde sermaye piyasası mühendisliğiyle Bitcoin üzerine inşa edilen daha geniş bir varlık sınıfının örneği sayılıyor.

SAYLOR BİTCOİN OYNAKLIĞINI KUSUR SAYMIYOR

Saylor, Bitcoin'in oynaklığının "bir kusur olmadığını" belirterek bunu kıt, küresel ve günün her saati işlem gören "yüksek enerjili sermayenin" doğal bir özelliği olarak tanımladı. Modeline göre STRC gibi araçlar, sermaye yapısında Bitcoin'in üzerinde yer alarak bu fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için tasarlanıyor.

Aynı paylaşımda STRC'nin oynaklığına doğrudan değinmeyen Saylor, kredi araçlarının piyasa stresi, likidite ve yatırımcı talebi gibi etkenlere göre değişen risk düzeyleri taşıyabileceğini söyledi. "Önemli olan, dijital kredinin her zaman tek ve sabit bir oynaklık değerine sahip olması değil. Öyle değil." diye ekledi.

Strategy'nin sürekli imtiyazlı hissesi STRC, Nasdaq verilerine göre pazartesi günü yüzde 1,45 düşüşle 95,20 dolardan kapandı. Hissenin nominal değeri 100 dolar olarak belirlendi ve bu seviyeye yakın işlem görecek biçimde yapılandırıldı.

Açıklamalar, Saylor'ın Bitcoin'i "dijital sermaye", Strategy'yi ise bunun üzerine "dijital kredi" ihraç eden bir aktör olarak tanımlayan çerçevesini güçlendiriyor. Bu çerçeve, yapının ayakta kalması için zaman zaman Bitcoin satışının gerekebileceği görüşünü de içeriyor. Saylor, geçen hafta BTC Prague konferansında "Şirketin politikası Bitcoin'i satmamaksa, o zaman kredinin de öz sermayenin de değeri olmaz." dedi.

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Son Dakika Kripto Para Saylor Bitcoin'in neden Ethereum'a dönüşmemesi gerektiğini açıkladı - Son Dakika

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