Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım\'dan sert uyarı: Böyle olmaz
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Gençlerbirliği yenilgisi Fenerbahçe'de başta Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere herkesi kızdırdı. Yıldırım, Kartal ile görüşerek teknik heyeti uyardı ve "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Bu mücadeleyle ne şampiyonluk gelir ne de Şampiyonlar Ligi’nde vize alınır'' sözlerini sarf etti.

Sezona 4'te 4 yaparak hızlı bir başlangıç yapan ve taraftarına hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi umudu veren Fenerbahçe’de, Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet camiada soğuk duş etkisi yarattı.

ÖNCE İSMAİL KARTAL UYARDI

Ankara’daki mücadelenin soyunma odasında ve maç sonrasında sıcak dakikalar yaşandı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devresinde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına sert uyarılarda bulunarak performanstan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

MAÇ SONUNDA DEVREYE AZİZ YILDIRIM GİRDİ

Karşılaşmanın ardından ise devreye Başkan Aziz Yıldırım girdi. Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir araya geldi ve sergilenen futbola tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın teknik heyete "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Bu mücadeleyle ne şampiyonluk gelir ne de Şampiyonlar Ligi’nde vize alınır." dediği belirtildi. 

KARTAL'DAN OYUNCULARA LYON UYARISI

Görüşmenin ardından İsmail Kartal ve Oğuz Çetin, takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetimin büyük fedakarlıklarla ve yüksek bütçelerle bu kadroyu kurduğunu hatırlatan Kartal, "Yönetim bu kadro için büyük paralar harcadı ve karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur ancak önümüzde telafisi olmayan iki kritik Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmemiz şart. Lyon karşısında koşan, savaşan ve turu isteyen bir takım göreceksiniz. Mücadele etmeyen isimler bu takımda yer bulamayacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    Başkanım sıfır kariyerli hoca getirdin ilk başta kendine kızman en doğrusu olacak 6 2 Yanıtla
  • Su Ya Su Ya:
    sıkıntı yok acelemiz de yok nasıl olsa bir 14 sene bekledik ömrümüz tükenmeden herhalde şampiyon olacağız inşallah.. ?? 5 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    ismail gel oğlum, ismail git oğlum. 3 kere kov 3 kere geri getir. Yeter artık git Aziz, Ali koçu isteriz. Ne olur dön Aziz baba şampiyon yap bizi. Gerçekten komedi değil de nedir. 2 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçeye sistem hocası lazım.İsmaille olmaz. Yapı, hakem falan demeyin. kulüp kötü yönetiliyor. Galatasaray takıma uymayan futbolcuda diretmiyor, yıldız bile olsa yollarını ayırıyor. Fener mert hakanla sözleşme uzatıyor. Farkı görün. Scout ekibi berbat. Finansmanı kötü. Büyüklük taslamakla olmaz. Alem sorar 16 yıldır niye şampiyon olamazdınız diye. 2 0 Yanıtla
  • Tufan Baş Tufan Baş:
    Yazık kelime bulamıyorum ( ismail ve bazı futbolcular fenere hiç yakışmıyor ) 0 0 Yanıtla
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