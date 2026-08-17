Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona\'ya geri döndü

Barcelona'nın efsanevi kaptanlarından Sergio Busquets, 1 Ocak 2026'da yeşil sahalara veda ettikten kısa bir süre sonra altyapısından yetiştiği Katalan kulübüne geri döndü.

BARCELONA ATLETIC'TE YENİ DÖNEM

Aktif futbol kariyerini Ocak 2026'da noktalayan 38 yaşındaki Busquets, Barcelona'nın rezerv takımı olan Barcelona Atletic'te teknik heyete katıldı. İspanyol efsane, takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

BARÇA EFSANELERİNDEN BİRİ

Busquets, Barcelona A Takımı'nda 15 sezon boyunca kazanılmadık kupa bırakmadı ve kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri oldu. Efsane isim, 2023 yılında ABD temsilcisi Inter Miami'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini burada geçirdi.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona'da toplamda tüm kulvarlarda 722 maça çıkan deneyimli isim, 18 gol ve 46 asistlik performans sergilemeyi başardı.