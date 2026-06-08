Saylor ilk Bitcoin satışından bir hafta sonra alım sinyali verdi

Saylor'ın pazar günü paylaştığı grafik, şirketin yaklaşık altı yıllık Bitcoin alımlarını gösteriyor. Her noktanın bir alımı temsil ettiği görselin yanında Saylor, "Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman." ifadesini kullandı. Aynı paylaşımı geçmişte de yeni alım duyurularının hemen öncesinde yapan başkanın mesajı, bu hafta yeni bir alımın açıklanabileceğinin işareti olarak okundu.

Şirket CEO'su Phong Le, Saylor'ın paylaşımını kendi hesabından destekledi. Stratejinin zaman içinde net Bitcoin ile hisse başına Bitcoin miktarını artırmak olduğunu vurgulayan Le, "Aksi yöndeki söylentiler yalnızca söylentiden ibaret." dedi. Strategy, 31 Mayıs itibarıyla ortalama 75.699 dolardan aldığı 843.706 Bitcoin tutuyor. Güncel fiyatlarla yaklaşık 52,2 milyar dolar değerindeki bu varlıkta şirketin gerçekleşmemiş zararı 11,7 milyar dolara, yani yaklaşık yüzde 18'e ulaştı.

Sinyal, şirketin 2022 sonundan bu yana açıkladığı ilk Bitcoin satışından yalnızca bir hafta sonra geldi. Strategy, 26-31 Mayıs arasında 32 Bitcoin satarak yaklaşık 2,5 milyon dolar elde etmiş, geliri STRC temettüsü için ayırmıştı. Toplam varlığının yalnızca yüzde 0,004'üne denk gelen bu satış, Saylor'ın "asla satmama" duruşuyla çeliştiği için bazı yatırımcıların tepkisini çekti. Saylor mayıs başında, sattığı her Bitcoin'e karşılık 10 ila 20 Bitcoin alacaklarını söylemişti.

STRC TEMETTÜ OYLAMASI BUGÜN

Strategy hissedarları, STRC üzerindeki temettü ödemelerinin aylık yerine iki haftada bir yapılmasını öngören değişikliği oyluyor. Şirket, değişiklik kabul edilirse oynaklığın azalacağını, likiditenin ve fiyat istikrarının artacağını savunuyor. Saylor geçen hafta katıldığı bir yatırımcı konferansında, düzenlemenin oynaklığı belirgin biçimde düşüreceğini ve giriş çıkış noktalarını çoğaltacağını belirtti. Değişikliğin geçmesi için 17 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 85 milyon hissenin yüzde 50'sinin onayı gerekiyor ve sonucun bugünkü genel kurulda belli olması bekleniyor.

Oylamanın sonucunda bireysel yatırımcıların katılımı belirleyici olacak. STRC hisselerinin yaklaşık yüzde 80'i bireysel yatırımcıların elinde bulunuyor. Ancak Harvard Hukuk Fakültesi bünyesindeki bir araştırmaya göre bireysel yatırımcılar son beş oylama döneminde sahip oldukları hisselerin yalnızca yüzde 29'uyla oy kullandı. Kurumsal yatırımcılarda bu oran yüzde 77'ye çıkıyor.

NAKİT REZERVİ 900 MİLYON DOLARA İNDİ

Şirketin bu hafta büyük bir alım yapıp yapamayacağını nakit gücü belirleyecek. Strategy'nin dolar rezervi, mayısta 1,5 milyar dolarlık 2029 vadeli dönüştürülebilir tahvili geri almasının ardından yaklaşık 2 milyar dolardan 900 milyon dolara geriledi. Bu geri alım Bitcoin birikimini geçici olarak durdurmuş ve bazı yatırımcılarda zorunlu satış endişesi yaratmıştı. Yine de olası bir alım fiyat açısından şirketin lehine görünüyor. Strategy bir hafta önce 32 Bitcoin'i ortalama 77.135 dolardan satmıştı ve güncel seviyeler bu fiyatın yaklaşık yüzde 20 altında bulunuyor.

Sinyal, piyasa için zorlu bir döneme denk geldi. Bitcoin, cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan mayıs istihdam raporunun ardından geçen hafta 61 bin doların altına indi. Son yedi günde yüzde 16,6 değer kaybeden varlık, yayım sırasında yaklaşık 62 bin dolardan işlem gördü. Aynı dönemde ABD spot Bitcoin ETF'leri, fonların kuruluşundan bu yana en uzun net çıkış serisini kaydetti.