Saylor satış tartışmasının ardından yeni Bitcoin alım sinyali verdi

11.05.2026 11:41
Strategy kurucu ortağı Michael Saylor sosyal medyadan "Bitcoin'e geri dönüş" mesajı paylaşarak şirketin bu hafta alımlara devam edeceğinin sinyalini verdi. Saylor'ın bu tür paylaşımları geçmişte genellikle ertesi gün yapılan Bitcoin alımlarının habercisi olmuştu.

Şirket en son 27 nisanda 255 milyon dolara 3.273 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 818.334 Bitcoin'e çıkarmıştı. Bu varlığın değeri yayım sırasında yaklaşık 61,8 milyar dolara ulaşıyordu. Strategy'nin ortalama alım maliyeti Bitcoin başına yaklaşık 75.537 dolar ve yatırımın getirisi yüzde 7,6 seviyesinde bulunuyor.

Strategy salı günkü ilk çeyrek bilanço toplantısı öncesinde bir haftalık alım arasına girmişti. Toplantıda Saylor şirketin kredi araçları sahiplerine temettü ödemek için dönemsel olarak Bitcoin satabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama şirketin uzun süredir sürdürdüğü "asla satmam" politikasıyla çelişir göründü.

SATIŞ KARARI TOPLULUKTA TARTIŞMA YARATTI

Saylor bilanço toplantısında "Muhtemelen temettüyü finanse etmek için bir miktar Bitcoin satacağız. Bunu piyasayı alıştırmak ve mesajı vermek için yapacağız." demişti.

Açıklama Bitcoin topluluğunda karışık tepkiler aldı. Strategy yatırımcısı Adam Livingston dönemsel satışların şirketin hazinesi için faydalı olacağını ve gelecekte daha fazla Bitcoin alımını finanse etmeyi mümkün kılacağını savundu. Bitcoin savunucusu Samson Mow ise satış kapasitesinin Strategy'ye finansal piyasalarda daha fazla manevra alanı sağladığını söyledi.

Eleştirmenler ise Strategy'nin Bitcoin satışları ve kredi araçlarının spot piyasa fiyatını baskılayan bir "kısır döngü" yaratacağını ileri sürdü.

CEO SATIŞ KOŞULLARINI NETLEŞTİRDİ

Phong Le şirketin Bitcoin satışını yalnızca temettü ödemeleri ve vergi ertelemesi gibi belirli durumlarla sınırlı tutacağını açıkladı. Le ne satışların ne de alımların Bitcoin'in piyasa fiyatını etkilemesi gerektiğini vurguladı.

Le Bitcoin'in günlük 60 milyar doları aşan işlem hacminin Strategy'nin kredi ürünlerine bağlı yıllık 1,5 milyar dolarlık temettü ödemelerini kolayca karşılayabileceğini söyledi. "Fiyatı yukarı ya da aşağı yönlendirdiğimizi düşünmüyorum." dedi ve şirketin toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 4'üne sahip olduğunu ekledi.

