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Kripto Para

SEC kabulü Cardano yatırımcılarını heyecanlandırdı

SEC kabulü Cardano yatırımcılarını heyecanlandırdı

SEC, Grayscale'in Cardano ETF başvurusunu onaylayarak kripto yatırım ürünlerine olan açıklığını sergiledi. SEC'in bu adımı, yatırımcılara Cardano'ya kolay erişim sağlayacak ve piyasalara yeni bir soluk getirecek.

25.02.2025 12:42
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale tarafından sunulan Cardano borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onayladı. Bu karar, Cardano'ya yatırım yapmayı kolaylaştıracak ve ETF sürecinin başlamasını sağlayacak. SEC'in bu adımı, kripto piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

SEC'in Onayı ile Yeni Bir Dönem: Cardano ETF Yolda

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasında yeni bir adım atarak Grayscale'in Cardano (ADA) tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu değerlendirme sürecine aldığını duyurdu. NYSE Arca tarafından sunulan bu teklif, yatırımcıların Cardano'ya daha kolay erişimini sağlamayı hedefliyor.

SEC'in kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre Grayscale Cardano Trust'ın NYSE Arca Kuralı 8.201-E kapsamında listelenmesi ve işlem görmesine yönelik öneri kabul edildi. Bu karar, fonun nihai onayının verilip verilmeyeceğine dair kapsamlı bir inceleme sürecinin başlangıcı niteliğinde.

İnceleme süreci, başvurunun Federal Kayıt'ta yayımlanmasıyla başlayacak ve 240 gün sürecek. NYSE Arca'nın bu ay başında 19b-4 formu üzerinden gerçekleştirdiği başvuru, 2024 yılında yapılan 60. kripto ETF başvurusu olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyici kurumdan onay alması durumunda Grayscale Cardano Trust, yatırımcılara doğrudan Cardano tokenı satın alma zorunluluğu olmaksızın bu dijital varlığa yatırım yapma imkanı sunacak. Yatırımcılar, ADA'nın değerini takip eden endekse bağlı olarak Coinbase, Kraken, Crypto.com ve Bitfinex gibi önde gelen borsalarda fon hisselerine sahip olabilecekler.

Fonun varlıkları Coinbase Custody Trust Company güvencesinde olacak, BNY Mellon ise transfer ajanı ve yönetici rolünü üstlenecek.

İlginç bir şekilde, bu gelişmeye rağmen Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA, haberin ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Ancak Grayscale'in 19b-4 formunu ilk sunduğu dönemde ADA, yüzde 11 oranında yükseliş kaydetmişti.

SEC'in 2025 yılında bir Cardano ETF'sini onaylama olasılığı, tahmin platformu Polymarket'te son günlerde yüzde 10'dan fazla artış göstererek şu anda yüzde 65 seviyesine ulaştı.

Grayscale'in Cardano ETF başvurusunun incelemeye alınması, SEC'in kripto para sektörüne yönelik olumlu yaklaşımının son örneği olarak dikkat çekiyor. Komisyon, aynı ay içerisinde çeşitli dijital varlıklara dayalı birden fazla kripto ETF başvurusunu değerlendirmeye almıştı. Örneğin, birkaç gün önce SEC, 21Shares'in Ethereum ETF'sinde stake işlemlerine olanak tanıyan başvurusunu kabul etmişti.

CoinShares'in Litecoin (LTC) ve XRP için yaptığı spot ETF başvuruları da Grayscale'in spot XRP ve Dogecoin ETF teklifleriyle birlikte onaylandı. Grayscale ayrıca, 6 Şubat'ta kabul edilen Solana spot ETF başvurusunda da revizyona gitti.

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Son Dakika Kripto Para SEC kabulü Cardano yatırımcılarını heyecanlandırdı - Son Dakika

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