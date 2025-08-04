SEC kararı BlackRock Bitcoin ETF'sini rakiplerinden ayırdı - Son Dakika
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Kripto Para

SEC kararı BlackRock Bitcoin ETF'sini rakiplerinden ayırdı

SEC kararı BlackRock Bitcoin ETF\'sini rakiplerinden ayırdı
04.08.2025 16:49
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin ETF'leri için opsiyon sözleşmesi limitini 25.000'den 250.000'e çıkarması BlackRock'ın IBIT'ine büyük avantaj sağladı. Karar Fidelity'nin FBTC'sini kapsamazken piyasa liderliği daha da güçlenecek. Uzmanlar volatilite azalması ve artan kurumsal ilgi bekliyor. Ayni yaratma onayı piyasa yapısını değiştirecek.

Kripto ETF piyasasında rekabet dengelerini değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. NYDIG'in küresel araştırma başkanı Greg Cipolaro, SEC'in aldığı bu kararın BlackRock'ın zaten sahip olduğu "devasa liderliği" daha da genişleteceğini belirtiyor. 85,5 milyar dolarlık varlık yönetimiyle piyasaya hâkim olan IBIT, artık daha agresif opsiyon stratejileri uygulayabilecek.

BlackRock IBIT Fonu Düzenlemelerle Piyasa Hakimiyetini Pekiştirecek

SEC'in geçtiğimiz hafta aldığı karar Bitcoin ETF piyasasında köklü bir değişiklik başlatırken, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) en büyük avantajı elde edecek pozisyondaki fon olarak öne çıktı. Opsiyon sözleşmesi limitlerinin 10 kat artırılması, IBIT'in rakiplerine karşı sahip olduğu üstünlüğü daha da artıracak.

NYDIG uzmanı Cipolaro, bu gelişmenin özellikle Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'ı (FBTC) zor durumda bırakacağını vurguluyor. FBTC'nin opsiyon limitlerindeki artıştan faydalanamayacak olması, ikinci büyük Bitcoin ETF'si olarak konumunu zayıflatabilir.

Opsiyon pozisyon limitlerindeki bu artış, Bitcoin piyasasının volatilitesinde önemli bir azalma yaratabilir. Cipolaro, kapalı çağrı satışı gibi stratejilerin daha yaygın hale geleceğini ve bunun Bitcoin'i dengeli risk dağılımı temelinde daha çekici kılacağını açıklıyor.

SEC aynı zamanda kripto ETF'lerde ayni yaratma ve geri ödeme işlemlerini de onayladı. Bu özellik, hisselerin nakit yerine dayanak kripto varlıkla değiştirilmesine olanak tanıyor. Cipolaro, bu gelişmenin piyasa yapısı ve yatırımcı erişimi üzerinde önemli etkiler yaratacağını belirtti.

Mevcut durumda sadece Jane Street ve Virtu'nun hem geleneksel hem de kripto yeteneklere sahip Yetkili Katılımcı konumunda olması, diğer finansal aracı kurumların bu alanda ortaklık arayışına girmesine neden olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC kararı BlackRock Bitcoin ETF'sini rakiplerinden ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEC kararı BlackRock Bitcoin ETF'sini rakiplerinden ayırdı - Son Dakika
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