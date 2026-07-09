SEC kripto para kurallarını değiştirmeyi planlıyor - Son Dakika
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SEC kripto para kurallarını değiştirmeyi planlıyor

SEC kripto para kurallarını değiştirmeyi planlıyor
09.07.2026 15:55
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yıl sonuna kadar kripto para düzenlemesi için zemin hazırlıyor. Kurum, borsalara ve aracı kurumlara ilişkin kurallarını değiştirmeye yönelik bir yol haritası açıkladı.

SEC'in yayımladığı 2026 Düzenleme Gündemi, gelişmekte olan şirketlerin uyum yükünü azaltmaktan şirketlerin yılda iki kez rapor sunabilmesine ve kurumun en büyük önceliklerinden biri olan kriptoya kadar uzanan öneriler içeriyor.

Kurum, aracı kurumların belirli bir asgari likit sermaye bulundurmasını zorunlu kılan bir kural ile bir aracı kurumun iflası hâlinde müşteri varlıklarını korumaya yönelik başka bir kuralda değişiklik önermeyi değerlendiriyor. SEC ayrıca aracı kurumlara yönelik kayıt tutma kurallarını da değiştirmeyi planlıyor. Kurum, üç düzenlemenin de bu kuralların kripto varlıklara nasıl uygulanacağını ele almayı amaçladığını belirtti. SEC borsalara ilişkin kurallarında da yeni değişiklikler önermeyi düşünüyor.

Kuruma göre bu öneri, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çerçevesini netleştirmek ve piyasaya daha fazla kesinlik sağlamak açısından gerekli görülüyor. SEC, kripto varlıkların ihracı, saklanması ve alım satımı için açık kurallar sunmayı, bu arada yasayı çiğneyen kötü niyetli aktörleri caydırmayı sürdürmeyi hedefliyor.

ATKINS DÖNEMİNDE SEC KRİPTOYA YAKLAŞIMINI YUMUŞATTI

SEC Başkanı Paul Atkins'in bir yıl önce göreve gelmesinden bu yana kurum, kriptoya daha ılımlı yaklaştı ve daha net kurallara ihtiyaç olduğu duruşunu benimsedi. Bu yaklaşım, daha özel kurallar ve muafiyetleri de içeriyor.

Söz konusu tutum, eski Başkan Gary Gensler döneminden belirgin bir kopuşu temsil ediyor. Gensler döneminde kurum kriptoya daha temkinli yaklaşmış, birçok büyük kripto şirketine karşı yaptırım süreçleri yürütmüş ve pek çok kripto paranın menkul kıymet sayıldığını savunmuştu. Sektör temsilcileri ve bazı yasa yapıcılar, SEC'in yaptırım yoluyla düzenlemeye fazla dayandığını öne sürerek bu yaklaşımı eleştirmişti. Söz konusu yaptırım davalarının birçoğu o tarihten sonra düşürüldü.

MART AYINDA SEC VE CFTC KRİPTOYU MENKUL KIYMET SAYMADI

Yeni düzenleme gündemi, Atkins'in önerdiği değişikliklerden birini de yansıttı. Bu değişiklik, kurumun kripto satışına ilişkin duruşunu netleştirecek kuralları kapsıyor ve güvenli liman ile muafiyetler içerebilir.

SEC mart ayında, kardeş kurumu Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile birlikte, kripto paraların çoğunun menkul kıymet olmadığını belirten bir rehber yayımlamıştı. Rehber, bir dijital varlığın hangi noktada menkul kıymet olmaktan çıkacağına dair kurumların görüşünü de içeriyordu. Kurum, önerilen kuralın kripto piyasasına kesinlik getireceğini, sermaye oluşumunu kolaylaştıracağını ve yatırımcı korumasını sürdürürken yeniliğe alan açacağını belirtti.

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